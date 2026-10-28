Потратил 28 миллионов долларов: Никас Сафронов отдаст шикарную квартиру-музей Москве

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Василиса Власова
Василиса Власова 26 0

Окна пентхауса художника выходят на Кремль.

В квартире Никаса Сафронова будет музей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Никас Сафронов отдаст шикарную квартиру-музей за 28 миллионов долларов Москве

Народный художник России Никас Сафронов (настоящее имя — Николай, прим. ред.) передаст свою квартиру в центре Москвы в собственность города. Там должны открыть музей, который представит всем желающим коллекцию антиквариата. Своими планами Сафронов поделился с «КП».

«В будущем я хочу оставить эту квартиру городу, чтобы потом тут организовали музей», — рассказал он.

Близкие поддержали художника в его начинании.

«Сыновья не против моих планов, они тоже считают, что моим творческим наследием должны пользоваться люди», — утверждает Сафронов.

Пентхаус Никаса Сафронова в Москве — это масштабное жилье на трех уровнях, расположенное в историческом здании в Брюсовом переулке. Из окон квартиры открывается вид на Кремль и исторический центр столицы. Площадь квартиры около 1000–1200 квадратных метров по разным оценкам. Основных комнат примерно 17, а вместе с ванными, туалетами и гардеробными — до 47.

По оценке самого Сафронова, три этажа роскоши обошлись ему примерно в 20 миллионов долларов. Перепланировка, объединение помещений и отделка потребовали еще около 6,5 миллиона долларов, а мебель — 1,5 миллиона долларов. Всего на обустройство пентхауса ушло около 28 миллиона долларов.

Квартира сама по себе напоминает музей: Сафронов собирал редкие предметы на европейских аукционах, в антикварных салонах и у частных коллекционеров. Самые известные экспонаты — стол Наполеона Бонапарта (на аукционе во Франции его заявляли как императорский), кресло кардинала XVI века из Ватикана и спальный гарнитур Марии-Антуанетты с аукциона, который ранее находился в австрийском замке, где будущая королева Франции жила в детстве. В коллекции также старинные витражи, церковная плитка, архитектурные детали (включая фрагмент из Вероны), редкие книги, живопись, скульптуры и другие антикварные предметы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие мистические события происходили в жизни Никаса Сафронова. Художник часто использует загадочные сюжеты не только в творчестве.

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