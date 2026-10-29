Нужно носить пса на руках: в США начали платить за выгул роботов-собак

Daily Mail: в США начали платить за выгул роботов-собак

Жителям США предложили почасовую оплату за выгул роботов-собак. Об этом сообщила Daily Mail.

На такую временную работу с вознаграждением 20 долларов (около 1600 рублей) в час людей пригласил стартап Dimensional из Сан-Франциско. Его представители разместили объявления в соцсетях.

Операторам предстояло выгуливать четвероногих роботов по городским улицам от четырех до шести часов подряд. Фирма оплачивала предварительное обучение сотрудников.

Основное условие заключалось в физической готовности человека нести 15-килограммового робопса на руках в случае его перегрева и аварийного отключения.

Во время таких маршрутов прбот ведет запись окружающей среды через бортовые камеры и сенсоры. Полученные массивы информации необходимы разработчикам для совершенствования автономной навигации устройств в условиях реального города.

Компания создает собственную открытую операционную систему. Данная платформа позволит алгоритмам искусственного интеллекта руководить разнообразной робототехникой при помощи обычных голосовых и текстовых команд от пользователей.

Основатель стартапа, 26-летний Стэш Помихтер, считает дикостью сохранение тяжелого монотонного труда для человека в эпоху современных технологий. Его предприятие намерено обучить механизмы переноске тяжестей на стройках, складах, фабриках и в центрах обработки данных, а также патрулированию территорий.

При этом разработчики признают серьезные трудности в достижении полной автономности. Недавние тесты показали неспособность программных агентов стабильно управлять аппаратами без содействия операторов.

«Из нашего эксперимента по выгулу собак мы выяснили, что агенты все еще очень плохо управляют оборудованием. И люди по-прежнему необходимы в этой цепочке», — заявил Помихтер.

Выводы стартапа согласуются с исследованием фирмы Anthropic, где совмещение языковых моделей с манипуляторами ухудшило выполнение симулированных задач по перемещению предметов.

Сама стартап-компания не занимается выпуском техники, закупая ее у партнеров из Китая, США и Германии. Ее парк насчитывает 50 гуманоидных моделей и 100 робособак.

Технологии уже находят практическое применение в сфере безопасности. В жилом комплексе Атланты четвероногий аппарат патрулирует дворы в качестве мобильной камеры под удаленным надзором оператора из Филиппин.

Сам Помихтер поручил собаке-роботу охранять офис в ночное время, задав команду следить за любым вошедшим после полуночи человеком и отправлять владельцу текстовое предупреждение.

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