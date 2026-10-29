Прямо в кабинете: тюремный психолог снимала секс-свидания с убийцей на видео

Daily Mail: тюремный психолог снимала секс-свидания с убийцей на видео

Тюремного психолога приговорили к 28 месяцам тюремного заключения за интимную связь с пожизненно осужденным и организацию контрабанды. Об этом сообщила Daily Mail.

Следствие установило, что 32-летняя Амбер-Рене Гейл вступила в отношения с 24-летним Риккарло Уильямсом. Он отбывает срок за совершенное в 2020 году убийство мачете.

Пара занималась сексом в терапевтическом кабинете учреждения в графстве Стаффордшир. Женщина позволяла снимать происходящее на камеру.

За полгода они отправили друг другу свыше 12 тысяч сообщений. Помимо этого, сотрудница наладила канал доставки нелегальных гаджетов для заключенных. Она проносила аппараты и комплектующие внутри вырезанного словаря, банок из-под фасоли и энергетиков.

Заключенным гаджеты сбывали по завышенным ценам. Сим-карта стоила 50 фунтов стерлингов (около 5400 рублей. — Прим. ред.), флешка — 500 (примерно 54 тысячи рублей. — Прим. ред.), а стоимость смартфона iPhone доходила до двух тысяч фунтов (около 215 тысяч рублей. — Прим. ред.).

Всего в тюрьму пронесли 35 мобильных устройств, три зарядки, четыре модема и девять сим-карт. Доход составил до 9550 фунтов стерлингов (примерно один миллион рублей. — Прим. ред.).

Гейл также предупреждала партнера о грядущих обысках и проверяла базу данных исполнительной системы ради информации о других осужденных.

Срок назначен по статьям о сговоре с целью проноса запрещенных предметов, злоупотреблении должностными полномочиями и неправомерном использовании служебного компьютера.

«Ее действия оказали разрушительное воздействие на службу, вызвав замешательство и гнев», — заявила в суде ведущий психолог учреждения.

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