Дом для большой кошки: как леопардам в Приморье помогают осваивать новые территории

В Приморье ученые помогают дальневосточным леопардам осваивать новые территории, так у редких хищников будет больше шансов на выживание. Правда, новоселье — дело хлопотное. Будущего жильца еще нужно разыскать в тайге, проверить его здоровье и перевезти. Как организуют такой переезд — увидел корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Ну, дерево и дерево, таких здесь миллиарды. А чтобы найти правильное, ученые пешком проходят километры дикой тайги.

Ловушка особая, с усиленными каналами связи. Реагирует на движение и отправляет фото в мессенджер, если хищник попадет в поле зрения. Таких нужно расставить по тайге с десяток. Леопард редок, осторожен и хитер. Даже если все сдедали правильно, гарантий на успех никакой. Это при том, что на «Земле леопарда», пока в России действует программа по сохранению, популяция пятнистых выросла в шесть раз.

«Программа по транслокации дальневосточного леопарда была задумана для того, чтобы, во-первых, расширить ареалы этого хищника. Мы же переселяем на их историческую часть ареала. Во-вторых, цель этой программы — создать резервную популяцию», — сказала старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Мария Ерофеева.

Леопарды расплодились так, что давно бы сами вернулись на свою малую родину. В Уссурийском заповеднике они жили веками и исчезли всего 50 лет назад по вине людей.

От нацпарка до заповедника по прямой чуть больше 60 километров. Но на пути — река Раздольная, федеральная трасса и Транссиб. Получается почти непреодолимая полоса препятствий.

Особо охраняемую территорию «Земли леопарда» на две части разделяет трасса, по которой туристы едут из Китая во Владивосток и обратно. Чтобы леопард мог свободно перемещаться из одной части в другую, построили вот этот уникальный экологический тоннель. Через него едут машины, автобусы, а по нему гуляют леопарды. Построить такое сооружение через Транссиб или федеральную трассу просто невозможно.

Поэтому и возникла программа транслокации. Ее начали в 2023 году, продолжили в 2025-м. Переселили шестерых хищников, и они прекрасно себя чувствуют в новом доме. Вот уникальные кадры с фотоловушек — после новоселья здесь уже образовались пары.

«И мы все готовы. Все знают, что нужно делать», — сказал старший научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Хосе Антонио Эрнандес-Бланко.

Сработала ловушка. На место выдвигается отряд. Скорость реакции — полчаса. Привычным жестом российский ученый Хосе заправляет снотворное в винтовку.

«Момент отлова ученые всегда отрабатывают группой — у каждого здесь своя роль. Сейчас до хищника метров 40, важно все делать максимально слаженно и тихо: любой стресс может вызвать выброс адреналина, и седативные препараты на леопарда просто не подействуют», — сказал корреспондент.

Попадание! Пока кот мирно сопит, у ученых не больше часа — нужно обследовать хищника, взять генетические анализы, определить вес, рост и возраст. По пятнам на боках, как по паспорту, леопарда идентифицирует нейросеть, подтверждает человек — это несложно, зарегистрированных всего 223. Идеальный кандидат на переезд — молодая здоровая самка. Основа будущей уссурийской популяции.

Клыкастому надевают радиоошейник, вкалывают антидот. В сознание кот приходит уже в переноске — огромной, особо прочной.

В этой «карете» хищник отправляется в Уссурийский заповедник. Вся операция по отлову и транслокации занимает не больше пяти часов. Из переноски кота выпустят уже в новом доме, где полно вкусных копытных. И его уже ждет небольшая пятнистая семья из шести лео-братьев и сестер.

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