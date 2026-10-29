Нужна конкретная мишень: онколог о лечении Лерчек с помощью CAR-T-терапии

Онколог Евсеев: CAR-T-терапия не подходит для лечения всех видов рака

CAR-T-терапия, которую планирует пройти блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не является универсальным методом лечения онкологических заболеваний. Технология требует подбора конкретной мишени в опухоли и постоянного наблюдения специалистов. Об этом Super.ru рассказал онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев.

Ранее Чекалина сообщила об ухудшении состояния. По ее словам, метастазы обнаружили в яичниках, легких и надпочечниках. Блогер просит суд разрешить ей вылететь в Китай, где рассчитывает пройти лечение с помощью CAR-T-технологии.

В отличие от стандартной химиотерапии, при которой на опухолевые клетки воздействуют лекарственные препараты, CAR-T использует собственные иммунные клетки пациента. Их забирают, изменяют в лаборатории таким образом, чтобы они могли распознавать определенную мишень, а затем возвращают пациенту.

При этом такая терапия подходит не для всех видов рака. Для каждого заболевания необходимо определить белок-мишень, который смогут распознавать модифицированные иммунные клетки. Например, при раке желудка изучается вариант терапии, направленный против белка CLDN18.2. Перед лечением врачи должны установить, присутствует ли такая мишень в опухоли.

«CAR-T — это название технологии, а не одного препарата от всех видов рака. Клетки, подготовленные для лечения лимфомы, не становятся автоматически подходящими для лечения рака желудка: они распознают другую мишень», — отметил онколог.

Евсеев также рассказал об исследовании, опубликованном в 2025 году в медицинском журнале The Lancet. Согласно приведенным специалистом данным, один из вариантов CAR-T-терапии продемонстрировал лучшие результаты по сравнению с обычной химиотерапией у пациентов с раком желудка, которым стандартное лечение перестало помогать.

CAR-T-технологии применяются и в России. В частности, об их использовании сообщал Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Однако отечественные программы, по словам Евсеева, в первую очередь применяются при некоторых видах онкологических заболеваний крови и лимфатической системы.

Отдельного внимания требует сам процесс лечения. Он включает предварительное обследование, забор иммунных клеток и их лабораторную подготовку. Перед введением модифицированных клеток пациенту, как правило, проводят короткий курс химиотерапии.

После введения CAR-T-клеток необходимо наблюдение медицинской команды. В числе возможных осложнений врач назвал выраженную воспалительную реакцию, которая может сопровождаться высокой температурой и снижением артериального давления.

Поэтому такое лечение проводят в специализированных медицинских центрах, где специалисты могут оперативно оказать помощь при возникновении осложнений. Дистанционные консультации, по словам онколога, не могут заменить непосредственное медицинское наблюдение после процедуры.

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