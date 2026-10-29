«Первый раз так серьезно»: адвокат рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 28 0

Актрису 14 октября экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Что известно о здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Вербицкая-Линник: состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной стабильно тяжелое

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной остается стабильно тяжелым. Об этом адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Могу отметить, что состояние Лидии Николаевны стабильно тяжелое. Хотя после того, как оно на прошлой неделе резко ухудшилось, врачи ее стабилизировали», — сообщила она.

Вербицкая-Линник также резко высказалась против попыток говорить о присвоении актрисе паллиативного статуса. По ее мнению, такие формулировки некорректны и оскорбительны для Федосеевой-Шукшиной.

«Я полагаю, что попытка присвоить подобный статус оскорбительна для человека, это в корне неправильно, неэтично», — подчеркнула адвокат.

По ее словам, состояние артистки ухудшалось и раньше, однако нынешний случай оказался особенно серьезным.

«Не первый раз, когда ее состояние ухудшается, но первый раз так серьезно», — отметила Вербицкая-Линник.

Она добавила, что ранее Федосеева-Шукшина находила силы для восстановления.

«Это не первая тяжелая осень для Лидии Николаевны. Ранее она всегда находила силы, ресурсы в организме. Она приходила в себя», — сказала адвокат.

Вербицкая-Линник также подчеркнула, что, с ее точки зрения, преждевременно делать выводы о дальнейшем состоянии артистки.

Актрису 14 октября экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Уточнялось, что в течение нескольких недель 88-летнюю Федосееву-Шукшину беспокоили усиливающаяся одышка и отеки. Причиной ухудшения состояния стали многолетние проблемы с сердцем, которые носят хронический характер.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Даже внешне изменился: здоровье президента Армении Хачатуряна ухудшилось
10:26
Жуткие звуки дома по ночам — не призраки: врач раскрыл неожиданную причину
10:19
«Бьет не по нам»: Захарова о реакции Пашиняна на доклад о выходе Армении из ЕАЭС
10:12
Путин: товарооборот России и Эфиопии превысил 1,3 миллиарда долларов
10:12
Нужно носить пса на руках: в США начали платить за выгул роботов-собак
10:11
«Первый раз так серьезно»: адвокат рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Потратил 28 миллионов долларов: Никас Сафронов отдаст шикарную квартиру-музей Москве
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео