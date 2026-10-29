«Первый раз так серьезно»: адвокат рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Адвокат Вербицкая-Линник: состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной стабильно тяжелое

Состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной остается стабильно тяжелым. Об этом адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Могу отметить, что состояние Лидии Николаевны стабильно тяжелое. Хотя после того, как оно на прошлой неделе резко ухудшилось, врачи ее стабилизировали», — сообщила она.

Вербицкая-Линник также резко высказалась против попыток говорить о присвоении актрисе паллиативного статуса. По ее мнению, такие формулировки некорректны и оскорбительны для Федосеевой-Шукшиной.

«Я полагаю, что попытка присвоить подобный статус оскорбительна для человека, это в корне неправильно, неэтично», — подчеркнула адвокат.

По ее словам, состояние артистки ухудшалось и раньше, однако нынешний случай оказался особенно серьезным.

«Не первый раз, когда ее состояние ухудшается, но первый раз так серьезно», — отметила Вербицкая-Линник.

Она добавила, что ранее Федосеева-Шукшина находила силы для восстановления.

«Это не первая тяжелая осень для Лидии Николаевны. Ранее она всегда находила силы, ресурсы в организме. Она приходила в себя», — сказала адвокат.

Вербицкая-Линник также подчеркнула, что, с ее точки зрения, преждевременно делать выводы о дальнейшем состоянии артистки.

Актрису 14 октября экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Уточнялось, что в течение нескольких недель 88-летнюю Федосееву-Шукшину беспокоили усиливающаяся одышка и отеки. Причиной ухудшения состояния стали многолетние проблемы с сердцем, которые носят хронический характер.

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