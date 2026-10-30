Алексей Панин* оставил в России огромный долг

Актер Алексей Панин* задолжал в России почти три миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Большая часть суммы приходится на налоговые обязательства.

«Долги Панина* достигают почти три миллиона рублей, из них почти 2,6 миллиона рублей налоговой задолженности взыскивают принудительно», — заявил собеседник агентства.

В ТАСС также заявили о возбуждении против актера пяти исполнительных производств, одно из них завели на основании материалов, поступивших от Федеральной налоговой службы (ФНС). Сумма принудительного взыскания по нему превышает 2,5 миллионов рублей. Кроме того, в отношении Панина* открыты два производства по кредитным обязательствам. Он задолжал около 412 тысяч рублей.

Однако в агентстве добавили, что производства приостановлены из-за отсутствия возможности определить местонахождение актера, а также выяснить вопросы, связанные с его средствами и имуществом.

Минюст РФ признал Панина* иностранным агентом в 2023 году, а в мае 2024-го его внесли в перечень террористов и экстремистов. В сентябре того же года Алексея* заочно осудили за публичное оправдание терроризма. Сам актер сейчас находится за границей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с актера Артура Смольянинова* сняли производства по кредитным задолженностям в России.

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* — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.