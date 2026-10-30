«Выключим серверы и уйдем»: издание «Новая газета»* объявило о прекращении работы

Издание «Новая газета»* объявило о прекращении работы с 9 ноября

«Новая газета»* заявила о прекращении работы с 9 ноября — спустя более 30 лет после основания издания. Об этом говорится в сообщении редакции в Telegram-канале.

«9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим серверы и уйдем. Газеты больше нет», — говорится в публикации.

Накануне стало известно, что редакцию выселяют из здания в Потаповском переулке в центре Москвы, где журналисты работали 29 лет. Об этом главный редактор издания Сергей Соколов сообщил в письме читателям, разосланном 28 октября. Письмо появилось в распоряжении РБК.

По словам Соколова, редакции дали мало времени на сборы, а новое помещение пока не найдено. Вместе с офисом должен закрыться музей журналистки Анны Политковской, расположенный в ее бывшем кабинете.

В сентябре 2026 года Минюст России внес «Новую газету» в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что издание распространяло недостоверную информацию о решениях российских властей и избирательной системе, публиковало материалы иностранных агентов и взаимодействовало с ними, а также выступало против военной операции на Украине.

«Новая газета» была основана в 1993 году. В 2022 году Басманный суд Москвы аннулировал регистрацию издания в качестве средства массовой информации.

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* — включен в реестр иностранных агентов РФ.