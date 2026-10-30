Кропоткинскому казачьему кадетскому корпусу передали знамя президента России

Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Трошева из Краснодарского края получил переходящее знамя президента России. Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце.

Награду передал помощник президента России, председатель Совета по делам казачества Дмитрий Миронов.

«Приветствую всех на торжественной церемонии передачи переходящего знамени президента Российской Федерации и поздравляю учащихся и преподавателей Кропоткинского казачьего кадетского корпуса с победой», — сказал Миронов.

Он отметил, что участники конкурса продемонстрировали высокую вовлеченность и подчеркнул, что знамя вновь возвращается в Краснодарский край. По словам Миронова, это закономерно, поскольку в регионе находится почти треть всех казачьих кадетских корпусов.

В Кропоткинском корпусе учатся и живут 200 кадетов с седьмого по 11-й класс. Помимо основной программы, воспитанники посещают более 20 кружков и секций. Среди них — самбо, основы джигитовки, рукопашный бой, шахматный клуб и занятия по управлению беспилотниками.

Директор корпуса Виктор Рыба рассказал, что при оценке участников конкурса учитываются разные стороны жизни учреждения.

«Таким образом выстроен конкурс, что учитываются абсолютно все аспекты: это и быт, в котором проживают кадеты, и учебная деятельность, воспитательная деятельность, военно-физкультурная работа», — отметил он.

За время работы корпус выпустил 501 человека. Из них 275 выбрали службу в Вооруженных силах и силовых структурах страны. Более 110 выпускников стали участниками специальной военной операции, свыше 70 из них получили государственные награды.

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