Легенда экрана и озвучки: умер звезда «Людей Икс» Патрик Стюарт

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 39 0

Последние годы своей жизни он провел в Лос-Анджелесе.

Умер актер Патрик Стюарт — что о нем известно

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Bedrosian

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ушел из жизни актер из франшизы «Люди Икс» Патрик Стюарт

Британский актер Патрик Стюарт, прославившийся благодаря участию в популярной кинофраншизе «Люди Икс», ушел из жизни в возрасте 86 лет. О смерти артиста сообщил таблоид TMZ со ссылкой на его социальные сети.

Актера не стало в понедельник, 26 октября. Известно, что последние годы своей жизни он провел в Лос-Анджелесе и боролся с болезнью Альцгеймера. Стюарт умер под присмотром супруги Санни Озелл, добавило агентство.

Стюарт появился на свет 13 июля 1940 года в английском городе Мирфилд. Всемирную известность ему принесли роль профессора Чарльза Ксавьера в частях «Людей Икс», а также съемки в сериале «Звездный путь: Следующее поколение», где он сыграл капитана Жан-Люка Пикара.

Кроме того, Патрик озвучивал персонажей в американских мультфильмах «Симпсоны», «Американский папаша» и «Гриффины». Всего за свою профессиональную карьеру Стюарт сыграл свыше 150 ролей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из фильма «Чужой» Тома Скеррита. Артисту было 93 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.68
-0.19 89.82
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:23
Квартиры нет, долг есть: петербуржцу заблокировали счета из-за ЖКХ в Мурманске
0:01
«Было страшно»: онкобольная Алена Рапунцель рассказала об ухудшении состояния
23:25
Легенда экрана и озвучки: умер звезда «Людей Икс» Патрик Стюарт
23:20
«Хотим этой встречи»: Зеленский готов обсудить с Путиным территориальный вопрос
23:06
Тысячи тараканов за дверью: квартира в Петербурге превратилась в кошмар соседей
22:51
Рискуя жизнью: российские военные разминировали путь для гуммиссии в Алешках

Сейчас читают

С организатора концерта Суханкиной взыскали 1,4 млн рублей за хиты «Миража»
Кому принадлежат хиты «Миража»: суд проверит законность решения об авторских правах
«Белые розы» с шипами: мать создателя «Ласкового мая» проиграла суд
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео