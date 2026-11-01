Ирландская легкоатлетка Кира Магиан умерла на 35-м году жизни

Ирландская легкоатлетка Кира Магиан, чемпионка Европы 2024 года в беге на 1500 метров, скончалась в возрасте 34 лет. Об этом сообщила пресс-служба Бриллиантовой лиги.

«Тяжелая утрата для легкоатлетического сообщества. Спасибо за воспоминания, которые ты подарила нам на турнирах и за их пределами», — говорится в публикации организации.

Сообщается, что в 2025 году у спортсменки диагностировали онкологическое заболевание.

Магиан родилась 12 марта 1992 года в Северной Ирландии. В 2009 году она выиграла Европейский юношеский олимпийский фестиваль на дистанции 1500 метров и стала серебряным призером чемпионата мира среди спортсменов до 18 лет в беге на 800 метров.

В 18 лет Магиан впервые выступила за взрослую сборную Северной Ирландии на Играх Содружества 2010 года в Индии, где заняла десятое место.

В 2013 году спортсменка получила серьезную травму лодыжки и перенесла операцию. Врачи не гарантировали ей возвращения в спорт, однако уже в 2014 году Магиан выиграла чемпионат страны на дистанции 1500 метров в первом же забеге после восстановления.

На чемпионате Европы 2016 года легкоатлетка завоевала бронзовую медаль, а в 2022-м стала серебряным призером. Также она участвовала в Олимпийских играх 2016 и 2020 годов.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти двукратного чемпиона России по хоккею с мячом Сергея Конакова. Ему было 59 лет. Причиной стала остановка сердца во время турнира ветеранов в Подмосковье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.