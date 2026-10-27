Последний матч в жизни: умер двукратный чемпион России по хоккею Сергей Конаков

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 38 0

Спортсмен ушел из жизни в 59 лет.

Причина смерти спортсмена Сергея Конакова

Фото: ВКонтакте / ХК «Водник» Архангельск /vodnik29

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Двукратный чемпион России по хоккею Сергей Конаков умер после матча

Двукратный чемпион России по хоккею с мячом Сергей Конаков скончался в возрасте 59 лет — по данным РИА Новости, причиной стала остановка сердца после матча на турнире ветеранов в Подмосковье.

О смерти спортсмена 25 октября сообщила пресс-служба архангельского «Водника» на странице клуба во ВКонтакте. Причины в клубе не уточняли, однако президент Федерации хоккея с мячом Московской области Вячеслав Манкос рассказал агентству, что Конаков сыграл матч на турнире ветеранов на прошлой неделе, а в перерыве между вторым и третьим периодами у него остановилось сердце. По словам Манкоса, скорее всего, произошел инфаркт: врачи пытались запустить сердце, но спасти спортсмена не удалось.

Конаков дважды становился чемпионом России в составе «Водника» — в сезонах 1997-1998 и 1998-1999, а также доходил с командой до финалов Кубка России (1999) и Кубка европейских чемпионов (1997). В московском «Динамо» он стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона 1996-1997, а в юниорской сборной СССР в 1986 году завоевал титул чемпиона мира. После завершения профессиональной карьеры Конаков играл в ветеранских турнирах и работал тренером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 26 октября 2026 года на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный советский тяжелоатлет и тренер, олимпийский чемпион 1976 года Давид Ригерт.

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