«Может нависать»: Бледанс оказалась лицом в женской груди

Эвелина Бледанс перенесла операцию на глаза из-за нарощенных ресниц

Актриса Эвелина Бледанс стала ловушкой бьюти-процедуры. Звезда решила добавить взгляду выразительности и нарастить себе ресницы, однако в итоге попала на операционный стол. Об этом сообщили в эфире передачи на федеральном телеканале.

Сделав себе нарощенные ресницы, актриса сперва заметила на веке небольшое уплотнение и решила, что столкнулась с обычным ячменем. Но вскоре выяснилось, что проблема гораздо серьезнее.

Врачи диагностировали халязион — воспаление железы века. Припухлость начала угрожающе увеличиваться.

«Он (халязион — Прим. ред.) мутирует, может быть большой, может нависать над веком, плюс он дает еще отек», — рассказала артистка.

Бледанс пыталась справиться с помощью антибиотиков и гормональных препаратов, но они не помогли — пришлось ложиться под нож. В эфире той же передачи ситуацию прокомментировала офтальмолог Татьяна Шилова. Медик объяснила, что, если эффекта от лечения халязиона нет в течение двух-трех недель, вокруг воспаления формируется плотная капсула, напоминающая кисту.

Хирургическое вмешательство продлилось примерно полчаса и обошлось Бледанс в 90 тысяч рублей. Одним из самых неожиданных эпизодов стало наложение компресса. Вместо него для охлаждения области глаза использовали имплант женской груди из холодильника в отделении пластической хирургии.

«У меня шикарная грудь»: какими объемами может похвастать сама Бледанс

К слову, у Эвелины Бледанс у самой в прошлом была пластическая операция на груди. В 2017 году актриса решила больше не скрывать этот секрет своей изменившейся фигуры. Поклонники, разглядывая фотографии звезды в купальнике, давно подозревали, что та увеличила грудь. Бледанс не стеснялась подогревать слухи и публиковала в социальных сетях все более провокационные пляжные фото. Подписчики обнаружили, что бюст актрисы стал заметно пышнее, и начали еще сильнее строить догадки о возможной маммопластике. Причем до этого Бледанс уверяла поклонников, что не намерена прибегать к силиконовым имплантам.

«Подкалывает»: к каким бьюти-секретам прибегает актриса

Как Бледанс рассказала корреспонденту 5-tv.ru на российской национальной музыкальной премии «Виктория», что регулярно пользуется бьюти-уколами, чтобы поддерживать свою красоту и молодость — как она выразилась, «подкалывает» себя, но только не в области лица. При этом некоторые процедуры оставляют заметные глазу следы. На этот раз знаменитость продемонстрировала небольшие синяки и объяснила, ради чего готова терпеть такие последствия.

«Видите, на мне есть синячки. Это такое очень мощное увлажнение», — с улыбкой пояснила Бледанс.

Как призналась телеведущая, после коллагенотерапии с использованием специального препарата у нее регулярно появляются небольшие гематомы. Причем не только на лице и шее, но и на других участках тела — вплоть до коленей.

Впрочем, Бледанс это совершенно не пугает — эффект от этих косметологических хитростей с лихвой окупает возможные побочные эффекты.

Натуральность налицо: где Бледанс избегает косметических ухищрений

При этом звезда решила практически полностью отказаться от декоративной косметики. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на форуме технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее». По ее словам, именно «естественность» помогает ей выглядеть свежее и моложе. Очевидно, «подкалываение» других частей тела этот манифест натуральности не нарушает.

Пусть раньше Бледанс пользовалась косметикой, но теперь предпочитает не скрывать лицо за макияжем.

«Как я хорошо так выгляжу? Я перестала краситься. Я решила, что я откажусь от ресниц, от теней. Буду такая, какая я есть», — поделилась звезда.

Правда, полностью отказаться от косметики телеведущей все-таки не удалось. Как призналась Бледанс, ей приходится подрисовывать брови. Когда-то она слишком увлеклась их коррекцией и выщипала почти целиком.

Еще одним важным способом сохранения внешней свежести Бледанс считает полноценный сон. Причем артистка не упускает возможности отдохнуть не только ночью, но и днем. Она старается использовать любую свободную минуту, чтобы вздремнуть, и умеет спать даже с открытыми глазами.

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