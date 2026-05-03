Подкалывает, но не лицо: Эвелина Бледанс про уход за собой
Звезда прекрасно выглядит в 57 лет, а для этого регулярно посещает косметолога.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса Эвелина Бледанс регулярно посещает косметолога
Актриса, певица и телеведущая — частый гость в кабинете у косметолога. После одной из процедур у нее даже остались небольшие синяки. Об этом знаменитость рассказала сама корреспонденту 5-tv.ru во время российской национальной музыкальной премии «Виктория».
«Видите, на мне есть синячки. Это такое очень мощное увлажнение», — сказала Эвелина Бледанс, отвечая на вопрос, как она за собой ухаживает.
По словам актрисы, после коллагенотерапии специальным препаратом у нее всегда остаются синяки по всему телу: на лице, шее и даже коленях. Однако это нисколько ее не расстраивает. Телеведущая отмечает: пользы куда больше.
«Я худею. Кожа сморщивается. Надо ее наполнять. Поэтому мы ее наполняем и рождаем свой коллаген», — добавила Эвелина Бледанс.
Ранее телеведущая предложила запретить детям «косить» от субботников. Эвелина Бледанс призвала родителей и учителей не давать зумерам поблажек и приучать их к порядку через обязательный физический труд.
