Подкалывает, но не лицо: Эвелина Бледанс про уход за собой

Дарья Бруданова Журналист

Звезда прекрасно выглядит в 57 лет, а для этого регулярно посещает косметолога.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актриса Эвелина Бледанс регулярно посещает косметолога

Актриса, певица и телеведущая — частый гость в кабинете у косметолога. После одной из процедур у нее даже остались небольшие синяки. Об этом знаменитость рассказала сама корреспонденту 5-tv.ru во время российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Видите, на мне есть синячки. Это такое очень мощное увлажнение», — сказала Эвелина Бледанс, отвечая на вопрос, как она за собой ухаживает.

По словам актрисы, после коллагенотерапии специальным препаратом у нее всегда остаются синяки по всему телу: на лице, шее и даже коленях. Однако это нисколько ее не расстраивает. Телеведущая отмечает: пользы куда больше.

«Я худею. Кожа сморщивается. Надо ее наполнять. Поэтому мы ее наполняем и рождаем свой коллаген», — добавила Эвелина Бледанс.

Ранее телеведущая предложила запретить детям «косить» от субботников. Эвелина Бледанс призвала родителей и учителей не давать зумерам поблажек и приучать их к порядку через обязательный физический труд.

Подкалывает, но не лицо: Эвелина Бледанс про уход за собой
