Мертвая душа: сотрудница 10 лет получала зарплату, не появляясь на работе

В Самарской области неработающей сотруднице 10 лет платили зарплату

В Самарской области экс-сотрудница муниципального учреждения десять лет получала зарплату, не появляясь на работе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

С ноября 2015 года по июнь 2025-го женщина формально занимала пост специалиста по работе с молодежью, но не исполняла свои обязанности. За это время ей перечислили свыше 1,5 миллиона рублей, потратив их по своему усмотрению.

В надзорном ведомстве отметили, что в отношении преступницы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

Аналогичный случай произошел в Германии, где 62-летняя преподавательница колледжа 16 лет числилась на больничном и получала зарплату. В 2009 году она перестала появляться на работе, ссылаясь на психическое расстройство, и все эти годы предоставляла поддельные справки о нетрудоспособности.

С 2021 года она получила около 250 тысяч евро, но ее отсутствие заметили только в 2024-м. Женщина отказалась пройти медобследование, после чего ей предъявили обвинение в мошенничестве.

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