Выстрелы вместо конфет: празднование Хеллоуина обернулось серией перестрелок в США

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

В результате вооруженных конфликтов есть жертвы.

Что ужасного происходит в США на Хеллоуин

Фото: www.globallookpress.com/Mark Kaplan

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Празднование Хеллоуина обернулось серией перестрелок в США

В выходные во время празднования Хеллоуина в нескольких штатах США произошла серия перестрелок, в результате которых погибли люди. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Самый крупный случай произошел в Далласе, штат Техас. Там в результате трех перестрелок погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Все три случая произошли в районе Дип-Эллум за час и 15 минут.

Начальник полиции Далласа Дэниел Комо заявил, что сейчас правоохранители выясняют, связаны ли произошедшие случаи между собой.

В Бирмингеме, штат Алабама, после футбольного матча возле стадиона «Легион-филд» произошла массовая стрельба. Один человек погиб, еще восемь получили ранения.

В городе Ньюарк, штат Делавэр, шесть человек пострадали при стрельбе возле университета. Всех доставили в больницы. После случившегося часть главной улицы перекрыли на несколько часов.

Также стрельба произошла рано утром в воскресенье в Блумингтоне, штат Иллинойс. В результате происшествия погибла 19-летняя девушка. Еще одна женщина находится в критическом состоянии, шесть человек получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Инцидент произошел недалеко от кампуса Иллинойсского университета Уэслиан.

В Фейетвилле, штат Арканзас, после стрельбы в больницы доставили шесть человек с огнестрельными ранениями. Полиция пока никого не задержала. По предварительным данным, перед случившимся произошла ссора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии дети нашли иглы и магниты в сладостях, собранных на Хеллоуин. Опасные предметы обнаружили в двух федеральных землях — Тюрингии и Рейнланд-Пфальце.

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