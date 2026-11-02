Парень изрезал девушке лицо ножом возле метро в Санкт-Петербурге

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Конфликт произошел у входа в метро на Малой Морской.

Девушку порезали у метро Санкт-Петербурга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Молодой человек порезал лицо девушки около станции метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по городу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, между 22-летней девушкой и 19-летним юношей произошел конфликт около дома номер четыре на улице Малая Морская, в котором располагается вход в метрополитен.

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время выяснения отношений он достал нож и нанес им несколько ударов по лицу девушки. Жертва с тяжелыми травмами была госпитализирована.

Подозреваемого в нападении задержали по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы. В результате осмотра места происшествия был изъят нож с обломанным лезвием.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Причины конфликта и остальные обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Москве мужчина с ножом совершил нападение на инспекторов ДПС. Сотрудники службы приехали на место происшествия, чтобы разобраться в обстоятельствах ДТП. Однако им напалавший попытался им помещать.

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