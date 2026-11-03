«Возраст брал свое»: подробности о смерти Райкиной

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 49 0

Летом артистка попала в больницу и теряла силы.

Екатерина Райкина умерла по естественным причинам

Фото: legion-media/Kommersant

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Екатерина Райкина — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР и дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина — умерла по естественным причинам. Об этом ТАСС рассказал источник.

По его словам, летом артистка попала в больницу и теряла силы — возраст брал свое. Последнее время она физически чувствовала себя тяжело, хотя и находилась в полном сознании.

Об уходе из жизни прославленной советской артистки стало известно 3 ноября, об этом рассказали в Фонде поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина. Позже ее сын Алексей Яковлев в интервью агентству МК заявил, что актриса умерла в одной из столичных больниц. В начале октября Райкину экстренно доставили в медучреждение с подозрением на острое кишечное кровотечение.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти артистку: ей провели курс интенсивной терапии, и на определенном этапе им удалось добиться временной стабилизации состояния. Тем не менее в последние недели она была прикована к постели.

Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде в творческой семье – сатирика Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Ее брат – народный артист России Константин Райкин. Окончив в 1959 году Щукинское училище, она почти 50 лет служила в Театре имени Вахтангова. Артистка дебютировала на сцене в 12 лет, сыграв Козетту в постановке «Отверженные».

В кино она снялась в нескольких заметных картинах, включая «Западню», «Благочестивую Марту» и «Клуб женщин». В 1976 года Райкина получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:11
Ушла эпоха: Театр Вахтангова скорбит по Екатерине Райкиной, отдавшей сцене 50 лет
22:08
«Два месяца Диснейленда»: Стас Пьеха не может восстановиться после болезни
22:01
«Возраст брал свое»: подробности о смерти Райкиной
21:49
Умерла актриса Екатерина Райкина: чем она запомнилась зрителям
21:46
Внезапное вегетарианство и «чистое питание»: что может быть сигналом РПП
21:34
«Второй раз я уже не хочу»: Сергей Дружко об опыте присутствия на родах

Сейчас читают

Умерла заслуженная артистка РСФСР, дочь Аркадия Райкина Екатерина
Умер народный артист России Алексей Дуров
Помогавшую раненым в пыточной под Киевом женщину задержали
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео