«Возраст брал свое»: подробности о смерти Райкиной

Екатерина Райкина — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР и дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина — умерла по естественным причинам. Об этом ТАСС рассказал источник.

По его словам, летом артистка попала в больницу и теряла силы — возраст брал свое. Последнее время она физически чувствовала себя тяжело, хотя и находилась в полном сознании.

Об уходе из жизни прославленной советской артистки стало известно 3 ноября, об этом рассказали в Фонде поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина. Позже ее сын Алексей Яковлев в интервью агентству МК заявил, что актриса умерла в одной из столичных больниц. В начале октября Райкину экстренно доставили в медучреждение с подозрением на острое кишечное кровотечение.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти артистку: ей провели курс интенсивной терапии, и на определенном этапе им удалось добиться временной стабилизации состояния. Тем не менее в последние недели она была прикована к постели.

Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде в творческой семье – сатирика Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Ее брат – народный артист России Константин Райкин. Окончив в 1959 году Щукинское училище, она почти 50 лет служила в Театре имени Вахтангова. Артистка дебютировала на сцене в 12 лет, сыграв Козетту в постановке «Отверженные».

В кино она снялась в нескольких заметных картинах, включая «Западню», «Благочестивую Марту» и «Клуб женщин». В 1976 года Райкина получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.