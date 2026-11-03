Сахар там, где не ждали: восемь привычных продуктов оказались с подвохом

Вы стараетесь правильно питаться, но привычные добавки к еде могут незаметно увеличивать количество сладкого в рационе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Daily Mail: названы восемь продуктов с неожиданно высоким содержанием сахара
Сахар содержится не только в конфетах, шоколаде и выпечке. Его значительное количество может присутствовать в соленых огурцах, соусах, растительном молоке и даже овощных закусках. Об этом рассказала диетолог Алия Нельсон, объяснившая, какие повседневные продукты становятся незаметными источниками сахара, пишет Daily Mail.
По словам специалиста, основная проблема заключается в том, что люди не всегда воспринимают несладкие на вкус продукты как содержащие сахар. В результате его потребление увеличивается незаметно.
«Скрытый сахар обычно означает сахар в продуктах, которые мы не ожидаем увидеть сладкими, таких как заправки, маринады и соленые приправы», — пояснила Нельсон.
Регулярное употребление подслащенных соусов и напитков может увеличивать калорийность питания и мешать снижению веса. Кроме того, избыток свободных сахаров повышает риск кариеса.
Если сладкие продукты занимают значительную часть рациона, в нем может оставаться меньше места для источников клетчатки, белка, витаминов и минералов.
Диетолог подчеркнула, что полностью отказываться от любимых продуктов необязательно. Гораздо полезнее обращать внимание на их состав, размер порций и частоту употребления.
Соленые огурцы и овощные закуски
Соленые и маринованные овощи далеко не всегда содержат только соль, уксус и специи. В некоторые готовые продукты производители добавляют значительное количество сахара.
Например, в овощном соусе может содержаться около 31 грамма общего сахара на 100 граммов продукта. Это почти треть его массы. При этом сахар обычно занимает второе место в списке ингредиентов после овощей.
Нельсон советует заменять подобные добавки к бутербродам свежими огурцами, редисом или маринованными овощами без добавленного сахара.
Если полностью отказываться от любимого соуса не хочется, можно просто уменьшить порцию и дополнить блюдо свежими овощами.
Овсяное молоко с ароматизаторами
Растительные напитки часто воспринимаются как полезная альтернатива обычному молоку. Однако подслащенные варианты могут содержать дополнительный сахар.
В качестве примера Нельсон привела ванильное овсяное молоко, которое добавляют в кофе. В одном из рассмотренных продуктов содержится 10,2 грамма общего сахара на порцию. И это еще до добавления сиропа или сахара из сахарницы.
При этом содержание сахара существенно различается в зависимости от производителя и состава напитка.
Специалист рекомендует выбирать неароматизированное овсяное молоко без добавленного сахара и проверять наличие кальция и витаминов в составе.
Бальзамическая глазурь для салата
Даже небольшое количество сладкой заправки способно заметно увеличить содержание сахара в блюде. Например, бальзамическая глазурь содержит 6,8 грамма общего сахара в одной столовой ложке объемом 15 миллилитров.
В отличие от обычного уксуса, подобные глазури могут включать концентрированный виноградный сок и добавленный сахар.
В качестве альтернативы диетолог предлагает заправлять салаты лимонным соком или винным уксусом с добавлением трав и оливкового масла.
При этом полностью исключать сладкую глазурь необязательно. Достаточно уменьшить количество используемого соуса.
Готовая свекла в маринаде
Сама по себе свекла содержит пищевые волокна и антиоксиданты. Однако готовые овощные закуски могут включать сладкие маринады. Например, одна порция из четырех небольших плодов содержит 15,8 грамма общего сахара.
Чтобы избежать дополнительного подслащивания, Нельсон рекомендует покупать обычную приготовленную свеклу и самостоятельно добавлять к ней уксус, перец чили и зелень.
Томатный кетчуп
Один из наиболее привычных соусов также может быть источником сахара. По приведенным диетологом данным, в 15 граммах традиционного кетчупа содержится 3,4 грамма сахара.
Нельсон советует обращать внимание на альтернативные версии с пониженным содержанием сахара и соли.
Готовые шоколадные молочные коктейли
Молочные коктейли могут обеспечивать организм белком и кальцием, но одновременно содержать значительное количество добавленного сахара.
Как отметила диетолог, наличие полезных питательных веществ не отменяет необходимости учитывать состав напитка.
Более подходящей альтернативой может стать обычное молоко или молоко с несладким какао-порошком.
Если хочется именно готового шоколадного коктейля, специалист рекомендует ограничиться небольшой порцией, а не выпивать всю бутылку за один раз.
Кисло-сладкий соус для мяса и овощей
Даже ужин с большим количеством овощей может содержать немало сахара, если использовать готовые сладкие соусы.
Например, в одной порции кисло-сладкого соуса массой 112 граммов содержится 14 граммов общего сахара. При этом часть этого количества приходится на сахара, естественным образом присутствующие в томатах и ананасах, входящих в состав продукта.
В качестве альтернативы Нельсон предлагает использовать имбирь, чеснок, рисовый уксус и соевый соус с пониженным содержанием соли.
Для придания блюду сладости можно добавить кусочки ананаса.
Апельсиновый сок на завтрак
Даже сок без добавленного сахара может вносить значительный вклад в его ежедневное потребление.
Например, некоторые апельсиновые соки не содержат добавленного сахара, однако в них могут присутствовать естественные сахара из фруктов.
По словам Нельсон, напиток обеспечивает организм витамином С и может быть частью сбалансированного питания. Но важно учитывать объем порции.
Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует ограничивать употребление фруктовых соков до 150 миллилитров в день.
Нужно ли полностью отказываться от сахара
Диетолог подчеркнула, что главная задача заключается не в полном исключении всех продуктов, содержащих сахар, а в контроле его количества.
Особенно важно различать общий сахар в продукте и добавленный или свободный сахар. Например, сахар в составе фруктового сока и сахар, естественным образом содержащийся в цельных овощах, не следует оценивать совершенно одинаково.
Специалист рекомендует чаще проверять этикетки, сравнивать похожие продукты и обращать внимание на привычные добавки к основным блюдам.
Даже небольшие изменения, например замена подслащенного овсяного молока на вариант без добавленного сахара или уменьшение порции кетчупа, могут помочь сократить общее потребление сахара без строгих ограничений в питании.
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