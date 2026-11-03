Сахар там, где не ждали: восемь привычных продуктов оказались с подвохом

Daily Mail: названы восемь продуктов с неожиданно высоким содержанием сахара

Сахар содержится не только в конфетах, шоколаде и выпечке. Его значительное количество может присутствовать в соленых огурцах, соусах, растительном молоке и даже овощных закусках. Об этом рассказала диетолог Алия Нельсон, объяснившая, какие повседневные продукты становятся незаметными источниками сахара, пишет Daily Mail.

По словам специалиста, основная проблема заключается в том, что люди не всегда воспринимают несладкие на вкус продукты как содержащие сахар. В результате его потребление увеличивается незаметно.

«Скрытый сахар обычно означает сахар в продуктах, которые мы не ожидаем увидеть сладкими, таких как заправки, маринады и соленые приправы», — пояснила Нельсон.

Регулярное употребление подслащенных соусов и напитков может увеличивать калорийность питания и мешать снижению веса. Кроме того, избыток свободных сахаров повышает риск кариеса.

Если сладкие продукты занимают значительную часть рациона, в нем может оставаться меньше места для источников клетчатки, белка, витаминов и минералов.

Диетолог подчеркнула, что полностью отказываться от любимых продуктов необязательно. Гораздо полезнее обращать внимание на их состав, размер порций и частоту употребления.

Соленые огурцы и овощные закуски

Соленые и маринованные овощи далеко не всегда содержат только соль, уксус и специи. В некоторые готовые продукты производители добавляют значительное количество сахара.

Например, в овощном соусе может содержаться около 31 грамма общего сахара на 100 граммов продукта. Это почти треть его массы. При этом сахар обычно занимает второе место в списке ингредиентов после овощей.

Нельсон советует заменять подобные добавки к бутербродам свежими огурцами, редисом или маринованными овощами без добавленного сахара.

Если полностью отказываться от любимого соуса не хочется, можно просто уменьшить порцию и дополнить блюдо свежими овощами.

Овсяное молоко с ароматизаторами

Растительные напитки часто воспринимаются как полезная альтернатива обычному молоку. Однако подслащенные варианты могут содержать дополнительный сахар.

В качестве примера Нельсон привела ванильное овсяное молоко, которое добавляют в кофе. В одном из рассмотренных продуктов содержится 10,2 грамма общего сахара на порцию. И это еще до добавления сиропа или сахара из сахарницы.

При этом содержание сахара существенно различается в зависимости от производителя и состава напитка.

Специалист рекомендует выбирать неароматизированное овсяное молоко без добавленного сахара и проверять наличие кальция и витаминов в составе.

Бальзамическая глазурь для салата

Даже небольшое количество сладкой заправки способно заметно увеличить содержание сахара в блюде. Например, бальзамическая глазурь содержит 6,8 грамма общего сахара в одной столовой ложке объемом 15 миллилитров.

В отличие от обычного уксуса, подобные глазури могут включать концентрированный виноградный сок и добавленный сахар.

В качестве альтернативы диетолог предлагает заправлять салаты лимонным соком или винным уксусом с добавлением трав и оливкового масла.

При этом полностью исключать сладкую глазурь необязательно. Достаточно уменьшить количество используемого соуса.

Готовая свекла в маринаде

Сама по себе свекла содержит пищевые волокна и антиоксиданты. Однако готовые овощные закуски могут включать сладкие маринады. Например, одна порция из четырех небольших плодов содержит 15,8 грамма общего сахара.

Чтобы избежать дополнительного подслащивания, Нельсон рекомендует покупать обычную приготовленную свеклу и самостоятельно добавлять к ней уксус, перец чили и зелень.

Томатный кетчуп

Один из наиболее привычных соусов также может быть источником сахара. По приведенным диетологом данным, в 15 граммах традиционного кетчупа содержится 3,4 грамма сахара.

Нельсон советует обращать внимание на альтернативные версии с пониженным содержанием сахара и соли.

Готовые шоколадные молочные коктейли

Молочные коктейли могут обеспечивать организм белком и кальцием, но одновременно содержать значительное количество добавленного сахара.

Как отметила диетолог, наличие полезных питательных веществ не отменяет необходимости учитывать состав напитка.

Более подходящей альтернативой может стать обычное молоко или молоко с несладким какао-порошком.

Если хочется именно готового шоколадного коктейля, специалист рекомендует ограничиться небольшой порцией, а не выпивать всю бутылку за один раз.

Кисло-сладкий соус для мяса и овощей

Даже ужин с большим количеством овощей может содержать немало сахара, если использовать готовые сладкие соусы.

Например, в одной порции кисло-сладкого соуса массой 112 граммов содержится 14 граммов общего сахара. При этом часть этого количества приходится на сахара, естественным образом присутствующие в томатах и ананасах, входящих в состав продукта.

В качестве альтернативы Нельсон предлагает использовать имбирь, чеснок, рисовый уксус и соевый соус с пониженным содержанием соли.

Для придания блюду сладости можно добавить кусочки ананаса.

Апельсиновый сок на завтрак

Даже сок без добавленного сахара может вносить значительный вклад в его ежедневное потребление.

Например, некоторые апельсиновые соки не содержат добавленного сахара, однако в них могут присутствовать естественные сахара из фруктов.

По словам Нельсон, напиток обеспечивает организм витамином С и может быть частью сбалансированного питания. Но важно учитывать объем порции.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует ограничивать употребление фруктовых соков до 150 миллилитров в день.

Нужно ли полностью отказываться от сахара

Диетолог подчеркнула, что главная задача заключается не в полном исключении всех продуктов, содержащих сахар, а в контроле его количества.

Особенно важно различать общий сахар в продукте и добавленный или свободный сахар. Например, сахар в составе фруктового сока и сахар, естественным образом содержащийся в цельных овощах, не следует оценивать совершенно одинаково.

Специалист рекомендует чаще проверять этикетки, сравнивать похожие продукты и обращать внимание на привычные добавки к основным блюдам.

Даже небольшие изменения, например замена подслащенного овсяного молока на вариант без добавленного сахара или уменьшение порции кетчупа, могут помочь сократить общее потребление сахара без строгих ограничений в питании.

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