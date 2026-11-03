«Два месяца Диснейленда»: Стас Пьеха не может восстановиться после болезни

Стас Пьеха два месяца не может восстановиться после болезни

Певец Стас Пьеха рассказал об ухудшении самочувствия. Деталями личной жизни он поделился в своем блоге.

По словам Пьехи, ему не подошло лечение.

«Эти лабораторные снадобья, которые мутят, чтобы потихонечку точить здоровье, сосуды, суставы, иммунитет и все, что есть хорошего в организме, превратить в потроха», — высказался артист.

После болезни, прошедшей еще два месяца назад, певец все еще чувствует себя плохо.

«Просто скажите: „Сдохни уже“, — есть же более гуманные способы. Либо дайте лекарство какое‑то», — сделал вывод Пьеха.

Стас Пьеха пожаловался на отеки, головокружения и периодическую потерю самого главного для певца — голоса. Помимо этого, он добавил, что в некоторые моменты ему тяжело даже находиться в сидячем или лежачем положении, не говоря уже о ходьбе.

Артист подобрал яркий термин, который описывает его состояние — «два месяца Диснейленда».

Стас Пьеха — внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи и сын певицы и актрисы Илоны Броневицкой. Еще в 2004 году артист попал в четвертый сезон проекта «Фабрика звезд», успешно пройдя кастинг. За годы на сцене у Пьехи появилось много хитов. Среди них — «Она не твоя» с народным артистом России Григорием Лепсом, «На ладони линия», «Я с тобой» и многие другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.