«Два месяца Диснейленда»: Стас Пьеха не может восстановиться после болезни
Периодически певец теряет самое главное — голос.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Стас Пьеха два месяца не может восстановиться после болезни
Певец Стас Пьеха рассказал об ухудшении самочувствия. Деталями личной жизни он поделился в своем блоге.
По словам Пьехи, ему не подошло лечение.
«Эти лабораторные снадобья, которые мутят, чтобы потихонечку точить здоровье, сосуды, суставы, иммунитет и все, что есть хорошего в организме, превратить в потроха», — высказался артист.
После болезни, прошедшей еще два месяца назад, певец все еще чувствует себя плохо.
«Просто скажите: „Сдохни уже“, — есть же более гуманные способы. Либо дайте лекарство какое‑то», — сделал вывод Пьеха.
Стас Пьеха пожаловался на отеки, головокружения и периодическую потерю самого главного для певца — голоса. Помимо этого, он добавил, что в некоторые моменты ему тяжело даже находиться в сидячем или лежачем положении, не говоря уже о ходьбе.
Артист подобрал яркий термин, который описывает его состояние — «два месяца Диснейленда».
Стас Пьеха — внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи и сын певицы и актрисы Илоны Броневицкой. Еще в 2004 году артист попал в четвертый сезон проекта «Фабрика звезд», успешно пройдя кастинг. За годы на сцене у Пьехи появилось много хитов. Среди них — «Она не твоя» с народным артистом России Григорием Лепсом, «На ладони линия», «Я с тобой» и многие другие.
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