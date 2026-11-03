«Два месяца Диснейленда»: Стас Пьеха не может восстановиться после болезни

|
Василиса Власова
Василиса Власова 45 0

Периодически певец теряет самое главное — голос.

Стас Пьеха не может восстановиться после болезни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стас Пьеха два месяца не может восстановиться после болезни

Певец Стас Пьеха рассказал об ухудшении самочувствия. Деталями личной жизни он поделился в своем блоге.

По словам Пьехи, ему не подошло лечение.

«Эти лабораторные снадобья, которые мутят, чтобы потихонечку точить здоровье, сосуды, суставы, иммунитет и все, что есть хорошего в организме, превратить в потроха», — высказался артист.

После болезни, прошедшей еще два месяца назад, певец все еще чувствует себя плохо.

«Просто скажите: „Сдохни уже“, — есть же более гуманные способы. Либо дайте лекарство какое‑то», — сделал вывод Пьеха.

Стас Пьеха пожаловался на отеки, головокружения и периодическую потерю самого главного для певца — голоса. Помимо этого, он добавил, что в некоторые моменты ему тяжело даже находиться в сидячем или лежачем положении, не говоря уже о ходьбе.

Артист подобрал яркий термин, который описывает его состояние — «два месяца Диснейленда».

Стас Пьеха — внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи и сын певицы и актрисы Илоны Броневицкой. Еще в 2004 году артист попал в четвертый сезон проекта «Фабрика звезд», успешно пройдя кастинг. За годы на сцене у Пьехи появилось много хитов. Среди них — «Она не твоя» с народным артистом России Григорием Лепсом, «На ладони линия», «Я с тобой» и многие другие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:11
Ушла эпоха: Театр Вахтангова скорбит по Екатерине Райкиной, отдавшей сцене 50 лет
22:08
«Два месяца Диснейленда»: Стас Пьеха не может восстановиться после болезни
22:01
«Возраст брал свое»: подробности о смерти Райкиной
21:49
Умерла актриса Екатерина Райкина: чем она запомнилась зрителям
21:46
Внезапное вегетарианство и «чистое питание»: что может быть сигналом РПП
21:34
«Второй раз я уже не хочу»: Сергей Дружко об опыте присутствия на родах

Сейчас читают

Умерла заслуженная артистка РСФСР, дочь Аркадия Райкина Екатерина
Умер народный артист России Алексей Дуров
Помогавшую раненым в пыточной под Киевом женщину задержали
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео