Дочь Майкла Джексона через суд требует 600 миллионов долларов для себя и братьев

Page Six: дочь Майкла Джексона судится за 600 млн долларов из его наследства

Пэрис Джексон, певица и модель, дочь легендарного Майкла Джексона, подала иск в суд с требованием перевести 600 миллионов долларов в семейный траст, предназначенный для нее и братьев. Ответчиком фактически выступит управляющий наследством артиста Джон Бранка, которого Пэрис обвинила в препятствовании получению причитающихся денег. Об этом пишет Page Six, ссылаясь на детали изученного искового заявления.

Согласно документу, 28-летняя Пэрис утверждает, что законных оснований держать деньги более 17 лет после смерти короля поп-музыки нет. Она также отметила: состояние семьи исчисляется миллиардами, в нем хранятся сотни миллионов наличными, однако фонд, который должен обеспечивать ее, 29-летнего Принса и 24-летнего Биги, так и не был профинансирован.

Согласно завещанию Майкла Джексона, его дети должны были начать получать доход от своих долей трастового фонда по достижении 21 года. Треть основного капитала своего траста положена им в 30 лет, половина оставшейся доли — в 35, весь остаток — в 40. Пэрис заявила, что она и братья получают меньшие суммы, размер которых определяет Бранка. После попыток оспорить право на управление наследством певица столкнулась с судебными разбирательствами, публичной критикой и сокращением выплат.

У Майкла Джексона было трое детей. Старшие — Принс Майкл Джексон I и Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон — родились в браке певца с Дебби Роу, работавшей ассистенткой его дерматолога. Младшего сына, Принса Майкла Джексона II (Биги), родила суррогатная мать, чья личность осталась неизвестной. Большую часть детства все трое провели рядом с отцом: Майкл лично занимался их воспитанием и оберегал от излишнего внимания публики. После смерти музыканта в 2009 году опеку над детьми взяла его мать Кэтрин Джексон.

Наследники артиста не просто устали от борьбы за деньги, финансовый вопрос негативно повлиял и на их отношения. По данным инсайдеров, Пэрис практически прекратила общение с братьями, необходимая коммуникация происходит через официальных представителей и адвокатов.

Конфликт усугубился после выхода байопика «Майкл» режиссера Антуана Фукуа, который заработал в прокате 911 миллионов долларов. Пэрис раскритиковала картину, обвинила авторов в недостоверности, при этом Принс и Джон Бранка выступали сопродюсерами проекта.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.