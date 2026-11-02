Группировку хакеров «Вася Грек» задержали после серии фишинговых атак

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 27 0

Вредоносные программы распространялись под видом бухгалтерских документов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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Полицейские пресекли деятельность фишинговой группировки «Вася Грек»

Полицейские пресекли деятельность группировки, которая занималась целевыми фишинговыми атаками на российские и иностранные компании. Участники схемы действовали под псевдонимом «Вася Грек» и распространяли вредоносные программы, маскируя их под бухгалтерские документы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, вычислить злоумышленников удалось благодаря работе сотрудников БСТМ МВД России и УБК МВД России, которые обнаружили цифровые следы группировки и остановили ее деятельность.

«Злоумышленники специализировались на целевых фишинговых атаках на российские и иностранные компании. Они маскировали вредоносные программы под бухгалтерские документы и действовали под псевдонимом «Вася Грек», — написала Волк в своем канале в мессенджере MAX.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи. По фактам кражи денежных средств и распространения вредоносных программ возбуждены уголовные дела.

Предполагаемый организатор криминальной схемы находится под домашним арестом. Двоим его сообщникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Особенность подобных атак заключается в том, что вредоносные файлы маскируют под документы, которые сотрудники компаний привыкли получать по рабочей почте. Открыв вложение, человек может запустить программу, способную предоставить преступникам доступ к корпоративным системам и финансовым данным.

Мошенники начали атаковать бухгалтеров российских компаний, рассылая вредоносные файлы под видом счетов на оплату и других финансовых документов. По данным специалистов IT-компании F6, за месяц таким способом было проведено около 100 успешных атак. В августе–сентябре 2026 года ущерб от подобных инцидентов составил 10–12 миллионов рублей. Злоумышленники использовали поддельные счета, акты сверки, накладные и уведомления о задолженности, чтобы получить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и похищать деньги со счетов организаций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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