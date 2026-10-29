После Пасхи на работу не надо: россиян ждет редкое совпадение праздников

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 70 0

В 2027 году православная Пасха выпадет на 2 мая, а следующее за ней 3 мая станет нерабочим днем благодаря переносу выходного с Первомая.

Когда будет Пасха в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2027 году понедельник после Пасхи будет выходным днем благодаря майским праздникам. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Она отметила, что в этом году совпали сразу два события: Праздник весны и труда с важным для православных христиан днем. На субботу выпадает 1 мая, а в воскресенье, 2 мая, будет отмечаться Пасха.

«Как известно, по Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным днем, то он переносится на следующий рабочий день — в 2027 году это будет 3 мая (понедельник. — Прим. ред.)», — уточнила Лантратова.

Она также подчеркнула, что такое совпадение — редкость. В последний раз Пасха отмечалась 2 мая в 2021 году. Все потому, что этот праздник не закреплен за какой-то конкретной датой, а вычисляется каждый год в соответствии с лунным календарем. Его празднование варьируется в промежутке от начала апреля до начала мая.

В прошлом, 2025 году, Пасха выпала на другой праздник — День космонавтики, 12 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в РПЦ заявили, что интерес к Хеллоуину в России прошел. Этот праздник чужд нашей культурной традиции, так как она основана на надежде на покаяние и спасение, и в ней нет места культу смерти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:54
Тело ребенка спрятали под полом: мать и сын истязали пятерых детей
8:48
Лантратова вылетает с гуманитарной миссией в Алешки
8:46
Воздействие через страх: новая мошенническая схема с блокировкой СБП
8:34
«Пустая атмосфера»: Сергей Мазаев оценил мастерство российских музыкантов
8:33
Новый «Служебный роман»: кто из актеров мог бы сыграть в фильме в 2026 году
8:26
В Соцфонде назвали минимальный размер пособия на ребенка в 2027 году

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Потратил 28 миллионов долларов: Никас Сафронов отдаст шикарную квартиру-музей Москве
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео