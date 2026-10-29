После Пасхи на работу не надо: россиян ждет редкое совпадение праздников

В 2027 году понедельник после Пасхи будет выходным днем благодаря майским праздникам. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Она отметила, что в этом году совпали сразу два события: Праздник весны и труда с важным для православных христиан днем. На субботу выпадает 1 мая, а в воскресенье, 2 мая, будет отмечаться Пасха.

«Как известно, по Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным днем, то он переносится на следующий рабочий день — в 2027 году это будет 3 мая (понедельник. — Прим. ред.)», — уточнила Лантратова.

Она также подчеркнула, что такое совпадение — редкость. В последний раз Пасха отмечалась 2 мая в 2021 году. Все потому, что этот праздник не закреплен за какой-то конкретной датой, а вычисляется каждый год в соответствии с лунным календарем. Его празднование варьируется в промежутке от начала апреля до начала мая.

В прошлом, 2025 году, Пасха выпала на другой праздник — День космонавтики, 12 апреля.

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