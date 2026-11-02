Пропавшего в Москве мужчину нашли мертвым в полиэтиленовом пакете

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Василиса Власова
Василиса Власова 36 0

На теле обнаружили признаки насильственной смерти.

Пропавшего в Москве мужчину нашли мертвым в пакете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Москве обнаружили тело мужчины, числившегося пропавшим. Его тело находилось в полиэтиленовом пакете. Об этом сообщил столичный Следственный комитет в мессенджере МАКС.

МАХ/Столичный СК/skmoscowgsu

«2 ноября в частном доме, расположенном в поселении Рязановское, обнаружено тело мужчины в полиэтиленовом пакете с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении ведомства.

Погибшего искали с конца октября. Тогда он пропал на юге столицы.

«По предварительным данным, погибший пропал без вести в конце октября на юге Москвы», — отметили в СК.

По делу об убийстве предварительно числится подозреваемый.

«Следствие также располагает информацией о том, что телесные повреждения ему мог нанести его знакомый», — отметили в сообщении ведомства.

На месте работают следователи и криминалисты СК Москвы. Они выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как расправились над мужем и женой в Ростове-на-Дону. По факту похищения и убийства супружеской пары возбудили уголовное дело. По версии следствия, преступник зарезал супругов, а затем расчленил их тела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Пропавшего в Москве мужчину нашли мертвым в полиэтиленовом пакете

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