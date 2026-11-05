Шесть украденных из ресторана гравюр Пикассо нашли во Франции

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Ущерб оценили более чем в 100 тысяч евро.

Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо

Фото: www.globallookpress.com/Wu Huiwo

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Во Франции нашли шесть оригинальных гравюр Пабло Пикассо, которые в начале октября украли из ресторана L'Amandier de Mougins в деревне Мужен недалеко от Канн. По делу о хищении жандармерия задержала семь человек, сообщило МВД Франции.

В начале октября двое мужчин в масках и перчатках ночью проникли в ресторан в старой части Мужена. Еще один сообщник ждал их в автомобиле неподалеку. Из заведения преступники вынесли шесть оригинальных гравюр Пабло Пикассо. Ущерб оценили более чем в 100 тысяч евро, хотя точную стоимость произведений искусства определить сложно.

Расследованием занялись сотрудники следственной бригады Канн под руководством прокурора суда Граса. В течение месяца правоохранители наблюдали за подозреваемыми, собирали информацию и сопоставляли полученные данные.

Следователям удалось установить не только личности трех предполагаемых непосредственных участников кражи, но и людей, которых подозревают в покупке краденого. Кроме того, полиция вышла на предполагаемых сообщников, помогавших организовать преступление.

По данным следствия, некоторые из задержанных могут быть связаны с организованными преступными группировками. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за незаконного хранения и использования огнестрельного оружия. Следователи также нашли связь между ограблением ресторана и кражей автомобиля, которая произошла несколькими месяцами ранее в департаменте Приморские Альпы.

В ходе операции, проведенной 3 ноября сразу по нескольким адресам, жандармы задержали семь человек. Все шесть гравюр Пикассо удалось найти. Произведения не получили повреждений.

«Эта операция демонстрирует высокую степень мобилизации жандармов Приморских Альп», — заявил командир роты департаментской жандармерии Канн подполковник Гийом Пледи.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают роль каждого из задержанных в краже и последующем сбыте произведений искусства.

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