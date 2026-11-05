Жена Стаса Михайлова похудела на 10 килограммов после слухов о разводе

|
Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист Звездный анекдот 21 0

Супруга артиста показала поклонникам преображенную фигуру. Однако за внешними переменами скрывается непростой период в жизни звездной пары.

Жена Стаса Михайлова похудела после слухов о разводе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жена Стаса Михайлова похудела на 10 килограммов после слухов о разводе

Инна, жена Стаса Михайлова, поделилась с подписчиками результатами своего преображения. Супруга артиста опубликовала в Сети снимок в обтягивающей одежде и показала плоский живот, пишет 7Дней.ru.

«Минус 10 килограммов. Вешу 64 кг», — сообщила она.

Однако резкие перемены во внешности совпали с кризисом в отношениях. В конце сентября Инна опубликовала черно-белый портрет мужа и заявила, что они больше не вместе, назвав супруга «человеком-фейком». Позже она выложила архивное видео 2011 года с прощальной подписью и разбитым сердцем, что спровоцировало новую волну разговоров о разводе.

Сам Михайлов уверяет, что не готовится к разводу. Он отметил, что многие пары сталкиваются с кризисами в отношениях, и их семья не стала исключением. Коллеги по шоу-бизнесу не верят в раскол: певица Жасмин заявила, что сильная любовь не может пройти в одночасье, а Анита Цой назвала пару примером гармонии.

Тем не менее близкие семьи утверждают, что проблемы действительно есть. По их данным, ситуация обострилась после появления у певца новой молодой помощницы. Отмечается, что долгие годы концертами Стаса занималась его жена, но в последнее время он сменил команду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Instagram*/inamikhaylova


* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.79
0.12 92.16
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Прием, прием: «Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
19:43
Жена Стаса Михайлова похудела на 10 килограммов после слухов о разводе
19:36
Африканский сом обрусел: ученые вывели более живучий гибрид экзотической рыбы
19:27
Гонорар Кадышевой пошел вниз: продюсер объяснил спад интереса к певице
19:25
Мелания Трамп назвала профессиональной работу РФ и Украины по Алешкам
19:16
Более 700 человек потеряли деньги при заказе техники в «АйфонБерри»

Сейчас читают

В Эстонии из-за разрыва отношений с Россией цены на электроэнергию выросли в пять раз
Китайские авто рискуют превратиться в «кирпичи» на колесах
«Подал на развод через Госуслуги, пока я спасала его от паралича»: Белоголовцева раскрыла правду о муже
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео