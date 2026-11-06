Миллиард на ИИ: VK Tech раскрыла финансовые результаты за девять месяцев

Выручка VK Tech за девять месяцев выросла на 34,6% и достигла 14,4 млрд рублей

Выручка VK Tech за девять месяцев 2026 года выросла на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 14,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете компании по итогам трех кварталов.

Больше всего доходов принесли сервисы VK WorkSpace. Их выручка увеличилась на 60,6% и составила 6,1 миллиарда рублей. Еще один миллиард рублей компания получила от нового направления «ИИ-решения».

Регулярные поступления от клиентов выросли на 52,4% и составили 12,4 миллиарда рублей. Это 86% всей выручки компании.

Кроме того, за год число клиентов VK Tech увеличилось на 41,6% и достигло 37,9 тысячи. Доходы от малого и среднего бизнеса выросли на 46,2%, а от крупных компаний — на 29,7%.

Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налога на прибыль и амортизации. — Прим. ред.) выросла на 21% и составила 1,8 миллиарда рублей. Рентабельность по этому показателю достигла 12%.

В апреле 2026 года VK Tech создала отдельное направление ИИ-решений для бизнеса. Оно включает инструменты для создания корпоративных систем и готовые сервисы. Кроме того, функции искусственного интеллекта добавили в другие продукты компании. Например, они помогают автоматизировать задачи в VK WorkSpace и анализировать работу бизнеса в VK Business Analytics.

Компания также развивает облачные сервисы и программы для бизнеса. За девять месяцев выручка облачного направления составила 4,4 миллиарда рублей, бизнес-приложений — 1,8 миллиарда, а дата-сервисов — 1,2 миллиарда рублей.

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