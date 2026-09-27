Возьмите сдачу: мужчина попытался покусать кобру в Индии

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 22 0

После нападения мужчина не спешил в больницу, а устроил с мертвой рептилией «разборку».

Кобра покусала, индийц а потом сама стала его жертвой

Фото: www.globallookpress.com/FLPA/Malcolm Schuyl

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Индиец пережил три укуса кобры и решил отомстить ей

В индийском штате Уттар-Прадеш 35-летний фермер Санджай Чаухан выжил после трех укусов кобры, а затем попытался укусить змею в ответ. Об этом сообщили в газете Navbharat Times.

Кобра длиной более метра заползла вечером в дом его односельчанина Рамы Чандера в деревне Байранамау Манджхари округа Барабанки. Санджай решил самостоятельно разобраться с рептилией и в итоге убил ее. После этого он намотал змею на руку и больше часа ходил с ней по деревне, показывая односельчанам свой необычный трофей.

На этом история не закончилась. Мужчина несколько раз попытался укусить уже мертвую кобру, заявляя, что она снова его атакует. Родственники и соседи долго убеждали Санджая обратиться к врачам. В конце концов его доставили в больницу, где ему ввели противоядие и поставили капельницу. Состояние мужчины удалось стабилизировать, после чего его отпустили домой.

Суперинтендант больницы доктор Раджарши Трипатхи напомнил, что после укуса змеи необходимо как можно скорее обращаться за медицинской помощью и не пытаться самостоятельно разбираться с рептилией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему вид котенка или щенка иногда вызывает желание крепко его обнять, ущипнуть, слегка укусить или буквально задушить поцелуями.

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