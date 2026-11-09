Вне зоны доступа: россиянам разрешат отключать входящие звонки из-за рубежа

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 19 0

Мера защитит наиболее уязвимых перед мошенниками граждан.

Запрет на международные звонки в России — что это

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самозапрет на международные звонки заработает в России в марте 2027 года

Самозапрет на входящие звонки из других стран россияне смогут установить с 1 марта 2027 года. Норма вошла во второй пакет по борьбе с киберпреступностью и закреплена в федеральном законе, с которым ознакомился ТАСС.

Ограничения на международные вызовы пользователи смогут активизировать либо на портале «Госуслуги», либо в отделении МФЦ — после этого все входящие звонки извне подвергнутся автоматической блокировке. Однако для отмены запрета им потребуется снова обратиться в МФЦ.

Кроме того, в законе говорится, что операторов обяжут маркировать все звонки, поступающие извне. При этом форматом и порядком маркировки займется правительство России.

Первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин в интервью РИА Новости заявил, что мера призвана снизить риски телефонного мошенничества, особенно для уязвимых групп населения. В то же время парламентарий отметил, что самозапрет не гарантирует полной защиты, так как аферисты могут использовать российские номера и другие каналы связи.

Депутат назвал ограничения на звонки из-за рубежа полезным инструментом, но борьба с преступниками требует комплексного подхода. Для этого гражданам стоит разъяснить, как действует новая функция и на какие вызовы повлияет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
Принцип безопасности: как правильно падать в гололед
8:33
Доставка вслепую: как подработка курьером может обернуться тюрьмой
8:33
Чистота обманчива: какие предметы в квартире кишат бактериями
8:24
Расчленил друга, но прокололся на мелочи: убийцу выдала сим-карта
8:22
Не злите Козу: чего не должно быть на новогоднем столе в 2027 году
8:16
Вне зоны доступа: россиянам разрешат отключать входящие звонки из-за рубежа

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
«Каждому свой зритель»: Анита Цой вступилась за блогеров и треш-контент
«В Болливуде какую-то роль»: Хабенский раскрыл свои актерские амбиции
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео