Доставка вслепую: как подработка курьером может обернуться тюрьмой

Подработка курьером может оказаться частью мошеннической схемы. Человеку предлагают забирать конверты и пакеты, обещают хороший заработок и дают инструкции в мессенджере. Позже выясняется, что он перевозил деньги обманутых людей.

Какие условия работы должны насторожить, можно ли проверить содержимое посылки и как курьерам снизить риск оказаться соучастником преступления? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Подработка курьером обернулась тюрьмой

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Курьер Михаил искал дополнительный заработок. Ему предложили забирать отправления в одном месте и отвозить в другое.

«Один рабочий день, ставка пять тысяч рублей. И за один заказ еще дополнительно полторы тысячи», — говорит Михаил.

На связи постоянно находился куратор. Он присылал инструкции через мессенджер: куда приехать, как выглядит отправитель и как к нему обратиться. У Михаила такой порядок работы подозрений не вызвал.

«Мне сказали, как этот человек будет выглядеть примерно, как к нему можно обратиться. И он мне это передал», — говорит Михаил.

Оказалось, что курьер забирал деньги, которые телефонные мошенники выманивали у граждан. Сам Михаил утверждает, что не знал о преступной схеме.

«Меня задержали сотрудники около моего дома. Я не сразу вообще понял, о чем идет речь», — говорит мужчина.

В похожую историю попал Дмитрий. По словам его бабушки Светланы Киселевой, молодой человек работал в доставке, а затем оказался среди осужденных по делу об организованной преступной группе.

«Их собрали в одну кучу, сделали организованную преступную группу, внуку дали семь лет в колонии», — говорит Светлана Киселева.

Следователи установили как минимум три эпизода, когда молодой человек забирал деньги у пенсионеров и отвозил их в криптообменники в одной из башен Москва-Сити.

«Третий раз он приехал на адрес, деньги лежали на улице в пакете. Он взял этот пакет, понял, что он попал в какую-то нехорошую ситуацию», — говорит Светлана Киселева.

Дмитрий решил обратиться в полицию и рассказать о произошедшем. Родственники также компенсировали ущерб потерпевшим, однако это не позволило избежать обвинительного приговора.

Адвокаты отмечают, что установить организаторов дистанционных схем бывает сложнее, чем найти человека, который непосредственно забирал деньги.

«Я могу сказать по своим делам: никого еще не нашли из тех самых дистанционных мошенников. И вся ответственность возлагается из всей группы только лишь на курьера», — говорит адвокат Давид Мелконян.

Можно ли курьеру проверить посылку перед доставкой

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Люди поручают курьерам перевозку техники, документов, ценных вещей и денег. При этом доставщик не всегда знает, что находится внутри упаковки.

Журналисты программы «Страна советов» позвонили по объявлению о вакансии в один из крупных агрегаторов доставки и спросили, может ли курьер попросить отправителя показать содержимое.

— А я могу попросить того отправителя, чтобы он ее вскрыл и показал, что внутри?

— Как это вы будете клиента просить показывать вам посылку?

— А как мне тогда узнать, что там внутри? А вдруг там что-то запрещенное?

— Если вы боитесь, можете отказываться от заказов, но приоритет ваш будет понижен.

Что должно насторожить при трудоустройстве в службу доставки

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В первую очередь обратить внимание на работодателя, с которым можно связаться только дистанционно.

«Это все-таки дистанционная работа, когда у компании нет офиса, нет живых людей, кого ты можешь увидеть. И общение именно с помощью мессенджеров», — говорит адвокат Давид Мелконян.

Самая большая ошибка тех, кто становится соучастником преступления, — думать, что отсутствие злого умысла и выгоды защитит от тюрьмы.

«Молодым людям кажется: „Ну, я отвез куда-то какой-то пакетик, конверт. А что там — меня не волнует. И я ничего ни у кого не крал, я ни у кого ничего не отнимал, никого не обманывал. Мне дали, я отвез. Какая может быть за это ответственность?“ Ну, к сожалению, уголовная», — говорит адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Артем Багдасарян.

Однако пподавляющее большинство курьеров этого не понимают. «Страна советов» проверила реакцию доставщиков на посылки с непонятными таблетками, предметом, похожим на холодное оружие, и статуэткой.

— Я перевожу посылку.

— А вы понимаете, что вы потом не докажете, что вы не знали, что внутри?

— Почему не докажу? Ну, мне ее человек передал.

— А если вам бомбу передадут, вы ее перевезете?

— Как у нас: если открытое в пакете что-то, я, например, вижу. А когда коробку передают нам, ну, не имеем права вскрывать же (без согласия клиента. — Прим. ред.).

Как курьеру снизить риски при доставке посылок

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Действующий офис, сотрудники в нем, история и репутация компании — вот то, что может дать гарантии при трудоустройстве курьером. В таких фирмах каждый груз маркируют, сканируют и вешают на него трекер.

«В перевозке запрещено оружие любого вида, будь то холодное, будь то огнестрельное, взрывоопасные вещества, наркотические вещества. Если это БАДы, понятно, что должны быть документы. И все баночки, они должны быть в запечатанном виде», — говорит владелец курьерской компании Валентин Михайлов.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь брать посылки, конверты или пакеты от незнакомых лиц — особенно для доставки в другие регионы или за рубеж. Проявляйте максимальную бдительность, даже если о помощи просят знакомые.

Перевозить чужие лекарства или биологически активные добавки можно только в заводской, герметично опечатанной упаковке, а приобретать их лучше самостоятельно в аптеке.