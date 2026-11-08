Чистота обманчива: какие предметы в квартире кишат бактериями

Влажная уборка, свежая постель и отсутствие пыли — еще не повод считать, что все поверхности в квартире чистые. Бактерии могут оставаться на предметах, которыми семья пользуется каждый день: от разделочной доски до детского стульчика.

Какие места требуют особого внимания — узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Где искать бактерии в чистой квартире

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Россиянка Анна Аникина регулярно убирает квартиру и следит за чистотой вещей.

«Я точно два раза в неделю делаю влажную уборку, иногда даже бывает чаще. Я каждый день вытираю пыль, еще регулярно, раз в неделю я меняю постельное белье. И раз в две недели я стираю подушки», — говорит девушка.

Вместе со старшим научным сотрудником МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидатом биологических наук Юлией Закалюкиной съемочная группа решила проверить на чистоту несколько поверхностей в квартире Анны.

«Я думаю, что (особого внимания требует. — Прим. ред.) детский стол, за которым ест ребенок. Сто процентов — раковина, потому что здесь грязная посуда. Наверняка это столешницы, потому что я на них готовлю, там всегда еда. И детский стульчик, потому что Ваня грязными ручками его постоянно хватает», — говорит Анна Аникина.

Для проверки взяли пробы с детского стульчика, разделочной доски, смесителя в ванной и выключателя в комнате.

Пробы с крана и выключателя оказались чистыми. А на детском стульчике и разделочной доске обнаружились бактерии группы кишечной палочки. Теперь Анна будет эффективнее бороться с невидимыми врагами.

Чему уделять внимание во время уборки

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Больше всего бактерий в доме — не под ободком унитаза, как полагают многие. Кухонная утварь, зубные щетки, занавески для душа и гаджеты — настоящие рассадники патогенных микроорганизмов.

«Бактерии окружают нас, бактерии внутри нас, бактерии на нашей поверхности. Нельзя надеяться избавиться от них абсолютно. Наша задача — не создавать им условия для избыточного роста», — говорит Юлия Закалюкина.

Например, менять губки для посуды один-два раза в неделю и регулярно протирать гаджеты.

«В промежутке использования губок, естественно, после мытья посуды, ее нужно ополоснуть от остатков пищи, тщательно отжать, желательно подержать в микроволновке одну-две минуты при полной мощности», — говорит Юлия Закалюкина.

Телефоны и пульты тоже не стоит обходить вниманием.

«Пульт, телефон и гаджеты лучше всего протирать спиртовыми салфетками или спреем специальным, антисептическим», — говорит эксперт.

Проверка в квартире Анны показала, что привычный график уборки полезно дополнять вниманием к отдельным предметам — особенно тем, которые соприкасаются с едой и руками ребенка.

Если появился кашель — дело может быть в квартире

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Недостаточно тщательная уборка в доме при большом количестве пыли, попадающей извне, может провоцировать такие навязчивые симптомы, как, например, кашель, который тоже может быть связан с развитием бактерий, определенных в бронхах и дыхательных путях», — говорит Юлия Закалюкина.

Этот симптом не стоит игнорировать. Влажный кашель появляется из-за обильного выделения мокроты и сигнализирует о проблемах в организме. Доктор установит точную причину после диагностики и назначит лечение.