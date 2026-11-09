Сегодня вспоминают жертв бесчеловечной фашистской идеологии.

Именно в ночь с 9 на 10 ноября 38 года по нацистской Германии прокатилась волна еврейских погромов, вошедшая в историю как «Хрустальная ночь». Штурмовые отряды гитлеровцев сжигали синагоги, тысячи магазинов, предприятий и жилых домов. Вскоре начались массовые аресты евреев и их отправка в концлагеря.

Помнить о той трагедии сегодня особенно важно, ведь спустя десятилетия Европа так и не избавилась от проявлений радикального национализма. Это подтверждает и разгорающийся на Украине скандал вокруг подпольных пыточных прямо под Киевом. И прославление режимом Зеленского националистов, сотрудничавших с гитлеровской Германией.

Одним из тех, кто оказался в подпольной тюрьме, оказался 14-летний подросток. Он рассказал в социальных сетях о ночи, проведенной в пыточной под Киевом.

Мальчик оказался на территории военного городка «Азова»*. Он вспоминал, что вокруг были люди в черной форме, балаклавах и военной экипировке без опознавательных знаков, которые схватили его за волосы и стали избивать лопатами, ногами и кулаками.

Затем его перенесли в другое помещение и уложили лицом в пол, начав допрос, однако от побоев он ничего не слышал и не видел; когда он молчал, его схватили за волосы и швырнули в стену, а после падения несколько раз ударили головой об пол, из-за чего пошла кровь из носа и сломался передний зуб.

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* — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.