Упал с неба под колеса: житель Алтая 20 лет подпирал машину метеоритом

В Алтае мужчина 20 лет подпирал машину камнем, оказавшимся метеоритом

Житель Республики Алтай около 20 лет использовал в качестве подпорки для автомобиля камень, который впоследствии оказался настоящим метеоритом. Находку официально признали и внесли в международную базу данных под названием Chulyshman («Чулышман»). Об этом сообщили в Институте геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН.

Как метеорит оказался у колеса автомобиля

История необычного камня началась еще в 2005 году. Местный житель обнаружил его во время восхождения из долины реки Чулышман, в районе перевала Кату-Ярык в Улаганском районе.

Сначала находка показалась ему просто подходящим тяжелым камнем — водитель использовал ее, чтобы подложить под колесо машины. Однако позже он заинтересовался происхождением предмета.

Мужчина хотел отнести камень на экспертизу или продать его, но столкнулся с мошенниками. В результате он решил просто оставить находку у себя. Так необычный камень пролежал около двух десятилетий.

«Камень, который водитель изначально использовал для того, чтобы подложить под колесо машины, чем-то его заинтересовал. Нашедший хотел было освидетельствовать или продать находку, но столкнувшись с мошенниками, оставил ее у себя на долгие 20 лет», — говорится в сообщении.

Метеорит весит 16,5 килограмма

Лишь в 2025 году владелец передал камень в дар Виктору Лихачеву — руководителю творческого объединения «Самоцветы» из села Верх-Уймон. Новый владелец сразу заподозрил, что перед ним может находиться не обычный камень, и решил обратиться к специалистам.

Лихачев отпилил от находки небольшой фрагмент весом около 100 граммов и передал его Андрею Вишневскому, руководителю Центрально-Сибирского геологического музея при ИГМ СО РАН. Первичный анализ с помощью портативного рентгенофлуоресцентного оборудования подтвердил предположение: камень оказался метеоритом.

Общая масса находки составляла 16,5 килограмма. После исследования специалисты Андрей Вишневский и Виктор Шарыгин изучили ее строение и химический состав и направили заявку в Международный метеоритный комитет. 22 сентября 2026 года объект официально внесли в базу Meteoritical Bulletin под названием Chulyshman.

Причем это не просто еще один найденный в России метеорит. «Чулышман» стал первым официально зарегистрированным метеоритом, обнаруженным на территории Республики Алтай, и 160-м метеоритом России.

Что нашли внутри космического камня

Ученые классифицировали «Чулышман» как обыкновенный хондрит группы H5. К этой же большой группе относятся, например, метеориты «Новосибирск», «Челябинск» и «Окуловка».

Основной объем камня составляют зернистый оливин, орто- и клинопироксен. Кроме того, специалисты обнаружили плагиоклаз, сульфид железа троилит и большое количество железо-никелевого сплава. В небольших количествах присутствуют хромит, пентландит, ильменит, хлорапатит и самородная медь.

Особое внимание исследователей привлек мериллит — характерный космогенный фосфат, который также обнаружили в составе метеорита.

При этом «Чулышман» сильно окислен. Значительная часть металла и сульфидов уже заменилась гидроксидами железа. По степени окисления специалисты предполагают, что метеорит оказался на Земле как минимум несколько сотен лет назад, а возможно, значительно раньше. Точную дату его падения установить пока не удалось.

Интересно и то, что на поверхности камня уже не сохранилась кора плавления — тонкий слой, который образуется на метеоритах при прохождении через атмосферу. Сам камень имеет угловатую форму со скругленными краями, а на поверхности заметны белые карбонаты.

Где теперь можно увидеть метеорит

После официального признания космический камень не останется исключительно в частной коллекции.

Основная масса «Чулышмана» — около 15,8 килограмма — сейчас находится в объединении «Самоцветы» в селе Верх-Уймон. Самый крупный фрагмент уже представлен в местном музее. Еще один фрагмент планируют выставить в Центральном Сибирском геологическом музее в Академгородке Новосибирска.

Камень, который два десятилетия использовали для вполне бытовой цели, оказался первым официально зарегистрированным метеоритом Республики Алтай. И все это время его владелец фактически хранил у себя редкий объект космического происхождения — причем буквально у колеса автомобиля.

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