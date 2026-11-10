По две тысячи рублей за банку: как получают самый редкий и дорогой мед в России

Глава союза пчеловодов Михеев: дикий башкирский мед стоит 2000 рублей за банку

Самый редкий ценный мед в России продают по две тысячи рублей за банку. О том, почему он столько стоит, журналистам URA.RU рассказал Валерий Михеев, возглавляющий Союз пчеловодов России. По словам эксперта, бортевой мед сегодня в числе самых дорогих в первую очередь из-за сложности промысла. Традиция эта стара, а сохранилась она в основном в Башкирии.

Все дело в том, где живут дикие пчелы: не в ульях, а в дуплах живых деревьев, которые называют бортями. Труд исключительно ручной — пчеловодам приходится забираться на высоту до 20 метров. Это тяжелая и опасная работа, ведь дикие пчелы еще и агрессивны.

С одного дупла получается не больше десяти килограммов меда, причем откачивают его только раз в год — осенью. В России такого продукта производят немного, поэтому под его видом нередко продают более дешевые сорта.

Самым доступным по цене остается подсолнечный мед. Его добывают в Краснодарском крае, Ростовской области, на Ставрополье, в Воронежской области и Алтайском крае. Бюджетным этот сорт является не из-за худшего качества, а из-за больших объемов добычи. В рознице он стоит не меньше 350 рублей за килограмм, поэтому более дешевый продукт дешевле Валерий Михеев посоветовал воспринимать настороженно.

Бортевой мед считается визитной карточкой Башкирии. В 2019 году региональное бортничество попало в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Этот сезон российские пчеловоды завершают с серьезными убытками. В Башкирии урожай меда сократился в среднем на треть из-за плохой погоды: пчелы реже вылетали из ульев, а растения слабо выделяли нектар.

В Сибири и на Алтае на объемы потерь также повлияли набеги медведей. В Челябинской области зверь разгромил пасеку, а в одном из районов Алтайского края звери уничтожили около 200 ульев. Пчеловодам предстоит не только пережить зиму, но и усилить защиту пасек. На фоне сокращения урожая эксперты предупреждают о росте числа подделок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.