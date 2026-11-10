Холод бьет по коленям: почему зимой усиливается боль в суставах и как ее облегчить

Недостаток движения зимой может усиливать боль в суставах

С приходом холодов многие люди замечают, что колени, пальцы, тазобедренные суставы или спина начинают ныть сильнее, появляется скованность и становится труднее двигаться. Особенно часто такие жалобы возникают у людей с остеоартритом и другими заболеваниями опорно-двигательной системы.

Так почему же зимой суставы могут беспокоить сильнее и что можно сделать, чтобы пережить холодный сезон без постоянной боли? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему холод влияет на суставы

Одно из возможных объяснений связано с изменением состояния тканей и жидкости внутри сустава. При низкой температуре движения могут ощущаться более скованными, а мышцы вокруг суставов — напряженными.

Кроме того, зимой люди часто меньше двигаются, больше времени проводят дома и реже выходят на прогулки. Недостаток физической активности способен усиливать скованность и дискомфорт.

Есть и другая особенность. На самочувствие некоторых людей могут влиять не только морозы, но и изменения влажности, атмосферного давления и скорости ветра.

Поэтому, если колени начинают ныть перед похолоданием, это не обязательно означает, что холод «разрушает» суставы. Скорее, изменение условий может делать уже существующие симптомы более заметными.

Что делать, если суставы начали болеть

Первое правило — не превращать холодный сезон в период полного покоя. При суставных заболеваниях регулярное движение обычно входит в число основных способов поддержания подвижности. Подойдут ходьба, плавание, йога, пилатес и другие занятия с небольшой нагрузкой.

Если на улице слишком холодно или скользко, физическую активность можно перенести домой. Даже короткая разминка в течение дня лучше, чем длительное неподвижное сидение.

При этом заниматься через сильную боль не стоит. Нагрузку нужно подбирать с учетом состояния суставов, а при выраженном обострении обсудить программу упражнений с врачом или физиотерапевтом.

Поможет ли тепло

Если суставы мерзнут, а неприятные ощущения сопровождаются прежде всего скованностью, некоторым людям становится легче после теплого душа, ванны или теплого компресса. Тепло может расслабить мышцы и уменьшить ощущение боли.

Однако есть важное исключение. Если сустав уже горячий, заметно опух и покраснел, самостоятельно прогревать его не стоит.

При воспалении некоторым пациентам, наоборот, может помочь холодный компресс. Источник холода необходимо завернуть в ткань и не прикладывать непосредственно к коже.

Обычно тепло или холод используют ограниченное время — около 15–20 минут.

Не стоит отказываться от прогулок

Холодная погода сама по себе не означает, что суставы нужно постоянно держать в покое. Если позволяет самочувствие, лучше продолжать обычную активность, но одеваться по погоде и выбирать безопасный маршрут.

Особенно важно избегать длительного пребывания на холоде, если человек уже чувствует скованность. Перед прогулкой можно немного размяться дома, а физическую нагрузку распределять равномерно.

Зимой также возрастает риск падений на льду. Для человека с больными коленями или тазобедренными суставами такая травма может стать гораздо более серьезной проблемой, чем обычное сезонное усиление боли.

Что делать с обезболивающими

Если боль мешает нормально двигаться или спать, врач может рекомендовать обезболивающие или противовоспалительные препараты. В некоторых случаях применяются местные средства, например противовоспалительные гели.

Но подбирать лекарства самостоятельно, особенно для регулярного приема, не стоит. Выбор зависит от причины боли, возраста, сопутствующих заболеваний и других препаратов, которые принимает человек.

Если суставная боль повторяется каждую зиму, это тоже повод не просто покупать очередное обезболивающее, а разобраться с причиной.

Когда пора обращаться к врачу

Обратиться к специалисту стоит, если боль мешает обычной жизни или сну, постепенно усиливается, регулярно возвращается или не проходит после домашнего лечения. Поводом для консультации также является длительная скованность суставов, особенно если после пробуждения она продолжается больше 30 минут.

Важно помнить, что за похожими симптомами могут скрываться совершенно разные заболевания. Например, боль и скованность после периода неподвижности характерны для некоторых форм артрита, а внезапная сильная боль в горячем и опухшем суставе может иметь другую причину.

Особого внимания требуют внезапная сильная боль, выраженный отек, покраснение и ощущение жара в области сустава. Если одновременно появилась температура, озноб или сильное недомогание, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Подобное сочетание симптомов может указывать на инфекцию сустава.

А после падения или другой травмы, если человек не может наступить на конечность или нормально двигать суставом, требуется неотложная медицинская оценка.

Как пережить холодный сезон без постоянной боли

Зимой суставам может быть комфортнее, если соблюдать несколько простых правил:

не переохлаждаться и держать болезненные участки в тепле;

не прекращать движение, если оно не вызывает сильной боли;

делать легкую разминку после длительного сидения;

использовать тепло при скованности, если нет признаков выраженного воспаления;

при отеке и остром воспалении рассмотреть холодный компресс;

поддерживать здоровый вес, поскольку лишняя нагрузка особенно заметна для коленных и тазобедренных суставов;

не терпеть боль, которая становится постоянной или начинает мешать обычной жизни.

Главное — не считать любую зимнюю боль неизбежной реакцией на погоду. Если суставы регулярно напоминают о себе при каждом похолодании, стоит выяснить причину. Иногда за привычной «реакцией на мороз» скрывается заболевание, которое можно контролировать с помощью правильно подобранного лечения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.