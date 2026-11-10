Пошатывался и не допевал куплеты: Киркоров извинился за некачественный концерт в Тюмени

Филипп Киркоров выступил в Тюмени с повышенной температурой и извинился

Концерт народного артиста России Филиппа Киркорова в Тюмени прошел в непростых условиях: во время выступления певцу стало плохо. Это заметили и зрители, а сам исполнитель позже объяснил произошедшее на своей странице в соцсети.

Поклонники заподозрили неладное

Ролики с выступления моментально разлетелись по интернету. Поклонники отмечали, что артист порой не допевал куплеты и двигался, пошатываясь. Держаться на сцене ему было явно непросто, пишет StarHit. В финале шоу Киркоров не стал скрывать плохого самочувствия и признался, что вышел на сцену ради зрителей. Зал ответил ему аплодисментами.

«Я не мог сегодня вас подвести. И в любом состоянии… Я уже под конец концерта могу сказать, что вы, надеюсь, ничего не поняли. Ну, я как представил, что вы сдаете билеты назад в этот практически Новый год, который застал меня в Тюмени. Я не мог разрушить этот праздник», — обратился Киркоров к публике.

Концерт с температурой

Правда, некоторые зрители остались недовольны комментариями артиста и качеством шоу и начали требовать возврата денег за билеты. Позже артист опубликовал обращение. Он признался, что выступал с высокой температурой, но не хотел отменять концерт, чтобы не разочаровывать поклонников.

«Сегодня мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. И я не стану скрывать: каждый номер давался непросто. Возможно, завтра я пожалею о своем решении не отменять концерт, но я просто не мог поступить иначе. Меня так воспитали, так научили родители: „Лопни, но держи фасон!“. Признаюсь, фасон трещал по швам», — написал Филипп.

Исполнитель также извинился перед теми, кому концерт доставил неприятные эмоции. Певец отметил, что это испытание стало одним из самых сложных в его карьере и что этот вечер он запомнит надолго.

«Если я не смог подарить кому-то эмоции, за которыми вы пришли, — простите меня. Поверьте, мне самому хотелось большего», — добавил он.

Сразу после выступления Киркорову понадобилась помощь медиков. В конце поста он поблагодарил тюменского зрителя за понимание и поддержку и пообещал выложиться в следующий раз по максимуму.

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