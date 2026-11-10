От Ленина осталось лишь 20%? Почему тело вождя нельзя похоронить

Кузнецова: захоронение тела Ленина обернется серьезными последствиями

В теле вождя мирового пролетариата Владимира Ленина сохранилось лишь около 20-23% «родных» тканей, однако сейчас его нельзя предать земле. Об этом Наука Mail рассказала танатопрактик Василиса Кузнецова.

«Это уже не совсем обычный труп, а скорее сложный музейный экспонат на биологической основе. Оригинальных, родных тканей там осталось всего около 20-23%», — заявила специалист.

Она отметила, что большую часть объема тела составляют специальные химические составы и искусственные материалы, необходимые для сохранения его привычного внешнего вида.

По словам эксперта, из-за особенностей состояния тела любой резкий переход к новым условиям хранения опасен — последствия могут оказаться серьезными и непредсказуемыми.

«Если его резко положить в землю, начнется хаотичный процесс: химия будет вымываться грунтовыми водами, а ткани могут не сгнить классически, а, например, превратиться в жировоск или просто заплесневеть», — сказала эксперт.

Созданные для сохранения тела Ленина технологии до сих пор остаются предметом изучения. Их в адаптированной форме используют в музейной работе и практике бальзамирования.

При этом извлечь полноценный генетический материал не представляется возможным, поскольку длительное хранение останков и протекавшие все это время химические процессы создают препятствия для такого исследования.

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