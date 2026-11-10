За сводкой стоят неравнодушные люди: сотрудники МВД отмечают профессиональный праздник

О работе полиции чаще всего судят по сухим сводкам: задержали, раскрыли, предотвратили. Но за каждой такой строкой стоят люди, их непростые решения и поступки, от которых порой зависят человеческие жизни. О тех, кто ежедневно несет эту службу и историях, которые не всегда попадают в официальные отчеты — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Задержание дропера в одном из регионов для полиции — это уже рутинная работа и в то же время передний край борьбы с кибермошенничеством. Целый пласт интернет-преступлений ежедневно раскрывают оперативные сотрудники этого управления МВД, от разоблачения мошеннических кол-центров до раскрытия схем по продаже персональных данных в зарубежных мессенджерах.

«Этим пользуются граждане и спецслужбы недружественных стран, устанавливают личности наших военнослужащих, и потом могут быть совершены теракты», — сказал оперативный сотрудник УБК МВД РФ.

Противодействовать разным угрозам как раз задача УБК, неофициально — киберполиции. Это был вызов для сотрудников новой структуры: не только поиск преступников, но и защита граждан с помощью новых правил и законов.

«Была большая проблема в стране по замене абонентских номеров граждан, которые давно ими не пользовались, и с помощью него хищений денег со счетов граждан. Данные преступления прекратились совершаться», — сказал заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации УБК МВД РФ Денис Костин.

Снижение преступности — это один из главных показателей в работе полиции. Положительная динамика наблюдается по всем категориям преступлений: правоохранители чаще стали раскрывать убийства, покушения, грабежи полувековой давности благодаря опыту и технологиям как новым, так и проверенным временем.

— Оставляем след пальца на чашке, специалист обнаружит его и установит личность, сравнит данные с дактилокартой.

— Вот у нас следочек образовался. По общим признакам получается петлевой узор — как раз у нас большой пальчик.

Следы с предметов, отпечатки рук теперь попадают в систему «Папилон», в которой уже больше 120 миллионов человек. Искусственный интеллект моментально сравнивает выявленные образцы с базой данных. ИИ в МВД выявляет и дипфейки, которые наш противник массово применяет для разных провокаций. Нейросети стоят на страже и миграционной безопасности.

«Возвращаясь к себе на родину, меняет установочные данные, получает другой паспорт и пытается с новыми установочными данными проникнуть на территорию Российской Федерации», — сказал начальник Управления миграционного контроля Департамента миграционной безопасности МВД РФ Григорий Лисов.

Развивается контроль и за работой самих правоохранителей через общественные советы при МВД на местах. Именно Владимир Колокольцев сделал их работающим институтом взаимодействия с обществом, куда вошли опытные люди.

«Это люди, которые в жизни много чего добились как профессионалы в своей деятельности: то ли в области журналистики, то ли в области медицины, то ли в области адвокатуры», — сказал председатель Общественного совета при МВД РФ, заслуженный юрист РФ Анатолий Кучерена.

Сотрудники МВД — это специалисты высокого класса. И министр всегда отмечает труд и мужество своих подчиненных.

«Сегодня личный состав министерства достойно выполняет свой долг. Несмотря на растущую нагрузку, демонстрирует самоотверженность и отвагу. Благодарю вас за добросовестную службу, самоотдачу и неравнодушие», — сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Вот пример. Госавтоинспектор Михаил Доржиев из Бурятии по пути на службу заметил дым из окна жилого дома и поспешил на помощь. Из горящей квартиры вытащил двоих детей, из другой этажом выше достал пожилую пару.

«Голову высунул, свежего воздуха взял, фонарик взял и туда побежал. Я его завернул в одеяло и подал через это же окно», — сказал старший государственный инспектор БДД Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Бурятия Михаил Доржиев.

А в Ульяновске сводный отряд полиции возвращался из командировки в плохую погоду: сотрудники вытащили троих пострадавших из машины, которую смыло с дороги водой. И таких историй много.

«Работа полицейского — это очень трудная, ответственная работа по защите прав и интересов наших граждан», — сказал секретарь Общественного совета при МВД РФ, ректор МФЮА Алексей Забелин.

И спасают пострадавших, даже когда не в форме. Что еще раз доказывает: в этой профессии работают по призванию.

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