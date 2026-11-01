Похитил, зарезал и расчленил: расправа над семейной парой в Ростове-на-Дону

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Злоумышленник убил супругов после ссоры с ними.

Кровавая расправа над семейной парой в Ростове-на-Дону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Житель Ростова-на-Дону похитил, зарезал и расчленил семейную пару

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту похищения и убийства семейной пары — 26-летний злоумышленник зарезал и расчленил супругов. Об этом сообщило следственное управление СК России по Ростовской области.

«Следственными органами следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека) и ст. 126 УК РФ (похищение человека)», — гласит публикация ведомства в МАКС.

По версии следователей, 30 октября фигурант в ходе ссоры с семейной парой силой усадил мужчину и женщину в машину, а затем увез их в неизвестном направлении. После этого он несколько раз ударил их обоих ножом — жертвы умерли на месте.

Тела нашли 1 ноября со следами расчленения в Аксайском районе. СК России и сотрудники полиции разыскали подозреваемого, изучив записи с камер и опросив свидетелей. Фигурант задержан, идет следствие.

Ранее в сентябре похожее преступление расследовали в Подмосковье — там бизнесмен застрелил семейную пару, расчленил и закопал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Красота Луны, сила Юпитера и сияние метеоров: что звезды приготовили в но...

Последние новости

20:34
Оспа обезьян набирает обороты: третий случай в Домодедовской больнице
20:19
«Может нависать»: Бледанс оказалась лицом в женской груди
20:04
Похитил, зарезал и расчленил: расправа над семейной парой в Ростове-на-Дону
19:40
Свои люди — сочтемся: друга Зеленского отпустили из ТЦК спустя сутки
19:23
«Обиделась как на мужчину»: Дворцов о конфликте Волочковой и Николаева
19:15
«Пугало» Каллас: Захарова ответила на выпад против Путина

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Зима в Сибири побьет вековой рекорд: чего ждать
Дочь показала тяжелобольного Брюса Уиллиса и нарвалась на критику
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год