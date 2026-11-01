Похитил, зарезал и расчленил: расправа над семейной парой в Ростове-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону похитил, зарезал и расчленил семейную пару

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту похищения и убийства семейной пары — 26-летний злоумышленник зарезал и расчленил супругов. Об этом сообщило следственное управление СК России по Ростовской области.

«Следственными органами следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека) и ст. 126 УК РФ (похищение человека)», — гласит публикация ведомства в МАКС.

По версии следователей, 30 октября фигурант в ходе ссоры с семейной парой силой усадил мужчину и женщину в машину, а затем увез их в неизвестном направлении. После этого он несколько раз ударил их обоих ножом — жертвы умерли на месте.

Тела нашли 1 ноября со следами расчленения в Аксайском районе. СК России и сотрудники полиции разыскали подозреваемого, изучив записи с камер и опросив свидетелей. Фигурант задержан, идет следствие.

Ранее в сентябре похожее преступление расследовали в Подмосковье — там бизнесмен застрелил семейную пару, расчленил и закопал.

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