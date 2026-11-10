Украл и сжег: злоумышленник уничтожил мощи Николая Чудотворца во Франции

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Василиса Власова
Василиса Власова 12 0

Святой считается одним из самых почитаемых в христианстве.

Мощи Николая Чудотворца украли и сожгли во Франции

Фото: © Getty Images/ Christine944

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Злоумышленник украл и сжег мощи Николая Чудотворца во Франции

Во Франции злоумышленник похитил частицу мощей святителя Николая Чудотворца и сжег ее. Информацию сообщил приход святого Николая в Лотарингии на своей странице в Facebook*.

«Священник базилики подал заявление в полицейский участок Домбаль-сюр-Мерт, обнаружив кражу реликвария, содержавшего драгоценные останки святого Николая, епископа Мирликийского», — значится в сообщении.

По словам Дени Буркена, возглавляющего ассоциацию «Знания и возрождение базилики Сен-Николя-де-Пор», злоумышленник уничтожил фрагмент кости. Его длина — около двух сантиметров, он содержался в стеклянном футляре в сокровищнице базилики, обособленно от остальных мощей.

Полиция в короткие сроки установила, кто совершил кражу, и задержала подозреваемого. На допросе он признал вину.

Нарушитель разбил витрину, после чего поджег и раздавил реликвию одного из самых почитаемых христианских святых. Он также утверждал, что своими действиями «борется с фетишизмом».

По данным информационного портала Tribune Chretienne, это третье по счету нападение на базилику с начала года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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