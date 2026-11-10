В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины. Встреча проходила при посредничестве Вашингтона и была посвящена вопросам урегулирования украинского конфликта.

Стороны возобновили переговорный процесс после почти девятимесячного перерыва.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Сторону США представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров.

В числе основных вопросов, заявленных перед встречей, были гарантии безопасности, меры по деэскалации и гуманитарные аспекты урегулирования.

Накануне переговоров госсекретарь США Марко Рубио назвал гарантии безопасности одной из ключевых тем дипломатического процесса.

Украинская сторона также выражала намерение обсудить прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, безопасность в Черном море и подготовку возможной встречи российского и украинского лидеров.

Несмотря на заинтересованность европейских государств в обсуждениях, основной формат переговоров остался трехсторонним. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что представители европейских стран могут взаимодействовать с американской и украинской сторонами по отдельным каналам.

Перед началом встречи президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного соглашения. При этом он допустил, что территориальная конфигурация Украины по итогам урегулирования может измениться.

Переговоры продолжатся завтра — 11 ноября.

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