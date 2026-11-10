Врастают под кожу? Чем опасна прогулка без шапки зимой для волос

|
Дарья Белова
Дарья Белова 20 0

Трихолог объяснила, какие изменения происходят с кожей головы на морозе.

Чем грозит отказ от шапки зимой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трихолог Альварес предупредила о риске потери волос из-за холода

Нахождение на холоде без шапки может привести к повышенной жирности кожи головы, ее уплотнению и проблемам с ростом волос. Об этом трихолог Анна Альварес рассказала в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, при низких температурах кожа головы без защиты начинает активнее вырабатывать себум — кожное сало.

«Кожа начинает еще больше жирниться, мы начинаем чаще ее очищать, но ситуация только продолжает ухудшаться. Еще одно возможное негативное последствие заключается в том, что начинает утолщаться кожный покров, он уплотняется, и новым волоскам сложнее пробиться через такой слой кожи. В таком случае волосы начинают врастать под кожу, там скручиваются и достать их оттуда невозможно», — пояснила трихолог.

Для восстановления состояния кожи головы может потребоваться комплекс процедур. Специалист перечислила мезотерапию, пилинги и правильно подобранный домашний уход. При этом даже после изменения привычек коже понадобится время, чтобы вернуться к нормальному состоянию.

«Лучше изначально придерживаться правильного ухода по типу ваших волос и не забывать носить головной убор, как только температура на улице опустилась ниже нуля», — подчеркнула специалист.

Ранее трихолог также рассказала о количестве волос, которое человек может терять за день без признаков облысения. По ее словам, в среднем речь идет о 80–120 волосах. Однако единой нормы для всех нет, поскольку интенсивность выпадения зависит в том числе от густоты и индивидуальных особенностей волосяного покрова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
82.75
0.61 92.39
0.20
Ретроградный Меркурий ударит по больному: каким знакам зодиака нужно быть...

Последние новости

18:48
Сыну был всего год, а он влюбился в другую: семейная драма Костюшкина
18:45
Врастают под кожу? Чем опасна прогулка без шапки зимой для волос
18:38
Последний путь Соседова: что не заметили на записи момента гибели ведущего с первого раза
18:36
«Его не похищали»: министр войны США Хегсет о захвате Мадуро
18:17
«А судьи кто?» — Слава вступилась за Киркорова после концерта в Тюмени
18:09
Чем заменить селедку в «шубе»: 8 вкусных альтернатив для салата на Новый год

Сейчас читают

Кузьма Сапрыкин вышел на связь после сообщений о задержании
«Чтобы он замолчал»: Дворцов выдвинул версию гибели Соседова
Соседов едва держался на ногах? Кадры с роковой лестницы вызвали вопросы
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео