Сыну был всего год, а он влюбился в другую: семейная драма Костюшкина

Стас Костюшкин признался, что боялся причинить боль сыну от первого брака

Певец Стас Костюшкин боялся потерять связь с сыном от первого брака Мартином. Однако сейчас они поддерживают близкие отношения. Певец откровенно рассказал об этом на шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Артист переживал из-за решения развестись, но в итоге сумел сохранить общение с ребенком. Мартин сейчас находится в Москве и остается рядом с ним.

«У нас шикарные отношения», — заявил певец.

Костюшкин вспомнил период, когда решил уйти из прежних отношений ради Юлии. По его словам, он понимал, что ситуация может причинить боль сыну, который тогда был еще совсем маленьким.

«Я понимаю, что я ранил человека, я сделал больно. И когда ребенку год, ты не можешь уходить. Ты должен быть, ты должен быть», — признался артист.

Также Костюшкин говорил своей матери не переживать за внука. Он уверял родительницу, что Мартин все равно останется в его жизни. Сейчас, по словам певца, их отношения с сыном можно назвать очень близкими.

«Мартин — супер. Мартин сейчас рядом со мной. Мы не то что дружим — он рядом все время со мной», — рассказал Костюшкин.

Певец также вспомнил, как начинались его отношения с Юлией. По словам Костюшкина, он долго пытался сопротивляться своим чувствам и даже увольнял ее из коллектива, чтобы не допустить романа. Однако в итоге понял, что не может без нее жить.

«Когда любовь посещает, когда ты понимаешь, что ты задыхаешься, просто находясь рядом с этим человеком, ты не можешь, не можешь без нее жить», — объяснил артист.

Вспоминая тот период, Костюшкин рассказал историю, которая сильно повлияла на его решение. Однажды он оказался в гостях у девушки и увидел на ее трюмо фарфорового клоуна. Хозяйка объяснила, что ее мать 30 лет прожила в браке, но однажды встретила другого мужчину и полюбила его. Однако женщина решила остаться с мужем, а возлюбленный перед расставанием подарил ей этого клоуна.

По словам Костюшкина, после этого расставания игрушка осталась стоять на трюмо и напоминала женщине о любви, которую она потеряла.

«Вот я вот очень не хотел, чтобы у меня был такой клоун», — признался певец.

Костюшкин подчеркнул, что в итоге все закончилось для него хорошо. Мартин остался рядом, а отношения с Юлией сохранились. П

Стас Костюшкин и его супруга Юлия отметили фарфоровую свадьбу — 20 лет совместной жизни. Пара познакомилась в 2004 году, а официально оформила отношения 22 июля 2006 года.

Для Стаса этот брак стал третьим: ранее он был женат на актрисе и пианистке Марианне, а затем на танцовщице Ольге. У артиста трое сыновей: Мартин (2003 г. р.) от второго брака, а также Богдан (2006 г. р.) и Мирон (2015 г. р.) — дети от брака с Юлией.

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