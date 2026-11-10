Последний путь Соседова: что не заметили на записи момента гибели ведущего с первого раза

Сенсационные подробности загадочной гибели музыкального критика Сергея Соседова стали известны журналистам. Спустя почти два месяца после трагедии появились кадры, которые заставили по-новому взглянуть на обстоятельства случившегося. Увиденное потрясло даже тех, кто считал, что знает о последних часах жизни знаменитости все.

Почему свидетельства очевидцев расходятся, что обнаружили журналисты во время расследования и какие страшные предположения прозвучали после изучения видеозаписи?

Последние секунды Соседова на лестнице: что показали скрытые камеры

Как погиб Сергей Соседов: умер сам или убили, все версии, расследование, последние новости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В день смерти — 23 сентября 2026 года — Сергей Соседов находился в якутском городе Нерюнгри, куда приехал по приглашению организаторов конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Музыкальный критик остановился в гостинице «Дархан». Именно там произошла трагедия, обстоятельства которой до сих пор вызывают вопросы у общественности.

Почти два месяца родственники знаменитости и журналисты пытались получить полную запись с камер видеонаблюдения. Ранее племянник критика Олег Казанцев специально приезжал в Нерюнгри, надеясь выяснить, что произошло с дядей. Однако, по его словам, сотрудники гостиницы не показали ему видеозаписи и не передали вещи родственника.

В итоге журналистам программы телеведущго Андрея Малахова удалось найти кадры, которые прежде не демонстрировались широкой публике.

На записи видно, как Соседов возвращается в гостиницу и направляется к лестнице. Время на видео — около 15:30 по местному времени.

Внимание присутствующих сразу привлекла походка музыкального критика. Он передвигался медленно, с заметным трудом преодолевая ступени. В какой-то момент Соседов остановился, после чего неожиданно упал назад.

Особенно общественность встревожило то, что падение выглядело необычно. У них возникло предположение, что критик мог потерять сознание еще до того, как оказался на полу.

При этом камера не позволяла полностью рассмотреть верхнюю часть тела Соседова в решающий момент.

Две видеозаписи и загадочные расхождения — тайна гибели Соседова

Как погиб Сергей Соседов: умер сам или убили, все версии, расследование, последние новости. Фото: РИА Новости/Виталий Невар

После демонстрации кадров в студии разгорелся спор. Продюсер конкурса красоты Виктор Беззубов, который сопровождал Соседова во время поездки, заявил, что прежде видел другую запись произошедшего.

По его словам, отличались как ракурс съемки, так и некоторые обстоятельства падения. Беззубов также утверждал, что, когда он увидел музыкального критика после происшествия, тот лежал иначе, чем на представленных кадрах.

Не совпали и показания о времени трагедии.

Согласно продемонстрированной записи, Соседов упал около 15:30. Однако Беззубов рассказал, что узнал о происшествии приблизительно в 16:15–16:20.

Это породило еще один вопрос: сколько времени прошло между падением и появлением людей, которые могли оказать пострадавшему помощь? После появления новых кадров вопросов стало не меньше, а больше.

Следы неизвестного вещества? Почему заговорили об отравлении Соседова

Как погиб Сергей Соседов: умер сам или убили, все версии, расследование, последние новости. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Одной из самых тревожных версий, прозвучавших после просмотра видеозаписи, стало возможное отравление.

Специалист, выступивший в программе Малахова и заявивший, что изучил медицинские документы Соседова, обратил внимание на особенности его движений перед смертью.

По мнению эксперта, походка критика выглядела нетипичной. Было заметно, что он с трудом передвигался, останавливался и словно терял ориентацию.

Специалист предположил, что такое состояние могло быть связано с воздействием неизвестного вещества.

Более того, участники обсуждения задались вопросом, насколько полно проводились химические исследования после смерти критика.

Эксперт пояснил, что выявление различных токсичных веществ требует специальных реактивов. Он допустил, что при первоначальном исследовании могли проверить не все возможные варианты.

Именно поэтому специалист предложил рассмотреть возможность эксгумации и повторной судебно-химической экспертизы.

Незнакомец на записи: кто находился рядом с Соседовым

Как погиб Сергей Соседов: умер сам или убили, все версии, расследование, последние новости. Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Еще одной деталью, привлекшей внимание участников расследования, стал молодой мужчина, попавший в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах он находился неподалеку от лестницы. Присутствующие обратили внимание на его поведение: мужчина стоял в спортивной одежде, совершал какие-то действия с наушниками, а затем переместился.

Специалист, изучавший запись, предположил, что незнакомец мог знать расположение камеры.

Вопросы вызвало и то, как молодой человек помогал Соседову.

По впечатлению эксперта, музыкальный критик в тот момент уже находился в тяжелом состоянии и с трудом передвигался.

Андрей Малахов сообщил, что у журналистов появились сведения о возможной близкой дружбе незнакомца с главой города. Также ведущий выразил опасения, что Сергею могли брызнуть чем-то в лицо.

«Есть ощущение, что ему могли пшикнуть в лицо чем-то там, мы же не видим, что произошло», — уверяет он.

Гостиница с секретами: где владелец злополучного отеля

Как погиб Сергей Соседов: умер сам или убили, все версии, расследование, последние новости. Фото: legion-media/Persona Stars

Журналисты также попытались поговорить с владельцем гостиницы «Дархан» Тамерланом Караевым.

После трагедии в городе распространялась противоречивая информация о его местонахождении. По одним сведениям, предприниматель после случившегося уехал за границу, по другим — продолжал жить в Нерюнгри.

Сотрудники гостиницы не смогли организовать встречу журналистов с руководителем.

Во время посещения расположенного в том же здании фитнес-клуба съемочной группе сообщили, что доступ к системе видеонаблюдения, насколько известно работникам, имеет сам Караев.

Близкие музыкального критика также задались вопросом об обстоятельствах строительства гостиничного комплекса. Особое внимание уделили лестнице, на которой произошла трагедия.

Ведущий отметил, что даже спустя почти два месяца после смерти Соседова на ней, по наблюдениям журналистов, не появились дополнительные противоскользящие покрытия.

«Порча на смерть»

Как погиб Сергей Соседов: умер сам или убили, все версии, расследование, последние новости. Фото: www.globallookpress.com/Bocharov Denis

Совершенно необычное предположение о гибели Сергея Соседова высказал продюсер Сергей Дворцов. В беседе с 5-tv.ru он признался, что смерть музыкального критика потрясла представителей шоу-бизнеса.

Дворцов охарактеризовал Соседова как доброго, открытого и справедливого человека, который не боялся говорить то, что думает.

По словам продюсера, прямолинейность критика нравилась далеко не всем. Именно поэтому Дворцов не исключил совершенно мистическую версию произошедшего.

«Ему помогли. Помогли именно магическим способом. То есть это банальная порча, порча на смерть, чтобы он замолчал, чтобы его больше не было видно, не слышно нигде», — заявил он.

Дворцов обратил внимание на видеозапись последних минут перед падением Соседова. По его мнению, критик выглядел настолько ослабленным, что можно предположить серьезные проблемы с самочувствием еще до происшествия.