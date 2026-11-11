Смерть не помеха: умерший кандидат лидирует на выборах в Калифорнии

KCRA 3: Мертвый кандидат обогнал живого соперника на выборах в Калифорнии

Кандидат в совет наблюдателей калифорнийского округа Калаверас Брюс Джудичи лидирует на выборах, хотя скончался более двух месяцев назад. Об этом сообщили журналисты местного телеканала KCRA 3 со ссылкой на данные окружного избиркома.

«Это было очень сложное и эмоциональное решение — продолжать кампанию, но мы твердо чувствовали, что Брюс хотел этого; это была его миссия, и наша цель состояла в том, чтобы довести ее до конца», — заявила Кэрри Биггс-Адамс, волонтер предвыборного штаба Джудичи.

По подсчетам на текущий момент, у Джудичи 56,99% — 1982 голоса. Его конкурент Клайд Клэпп получил 43,01%, или 1496 голосов. Еще 322 бюллетеня пока не обработаны, а 340 ждут подтверждения подписей.

Кандидат погиб 31 августа — упал на крутом подъезде к дому, обходя избирателей накануне. Несмотря на это, штаб призвал сторонников отдавать голоса за него. По законам Калифорнии, если Джудичи победит, назначать временного руководителя округа до выборов преемника будет губернатор штата.

С начала ноября в США также идут промежуточные выборы в Конгресс, которые могут изменить политический курс Вашингтона на ближайшие два года. Сейчас партия президента Дональда Трампа контролирует обе палаты, но главная интрига — сохранит ли она преимущество.

Полностью переизбирается Палата представителей — все 435 мест, в Сенате разыгрывают 35 кресел. Преимущество республиканцев в нижней палате минимальное. Социологи пророчат победу демократам, а значит, глава Белого дома уже не сможет единолично принимать решения. В Вашингтоне усилили меры безопасности из-за ожидания возможных провокаций.

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