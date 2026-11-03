Искрит от напряжения: в США стартуют промежуточные выборы в Конгресс

Внимание главы Белого дома сейчас приковано к промежуточным выборам в Конгресс США. Они стартуют сегодня и могут изменить политический курс Вашингтона на ближайшие два года. Сейчас партия Трампа контролирует обе палаты, но главная интрига — сохранит ли партия преимущество. Социологи пророчат победу демократам, а значит президент США уже не сможет единолично принимать решения.

До начала голосования остались считанные часы. Как проходит подготовка, увидел корреспондент «Известий» Николай Мастеров. Он передает из США.

Сегодня Вашингтон стал центром большой предвыборной мобилизации сторонников Дональда Трампа. Президент выступает у мемориала Линкольна всего за несколько часов до старта голосования. Его сторонники всем своим видом показывают, что готовы бороться за республиканское большинство в Конгрессе. Но за праздничной атмосферой митинга скрывается куда более серьезная интрига: смогут ли республиканцы удержать хотя бы Сенат?

До конца президентского срока Трампа еще два года. Но то, насколько свободен он будет в своих действиях, решат именно эти выборы.

— Я голосую за демократов, потому что республиканцы — отстой.

— Я республиканец. И я буду голосовать за Республиканскую партию.

Полностью переизбирается Палата представителей, все 435 мест. В Сенате разыгрывают еще 35 кресел. Сейчас республиканцы контролируют обе палаты, но преимущество в нижней — «на тоненького», всего плюс четыре. И демократы твердо намерены сделать республиканцам минус.

Трамп не скрывает, что эта гонка его только раззадорила. Особенно результат последнего опроса.

«Я бы очень хотел участвовать в выборах. На днях проводили опрос — я там всех опережаю с огромным отрывом. Я бы с удовольствием баллотировался, но ничего страшного. Знаете, у нас впереди еще больше двух лет. Это долгий срок. За это время можно многое успеть», — сказал президент США Дональд Трамп.

Пока успели подготовиться к массовым провокациям.

Кругом металлические барьеры, перекрыты все подступы к Капитолию. Эти жесткие меры безопасности — к промежуточным выборам, которые все называют решающим боем за парламент. Вашингтон буквально живет в ожидании громкой развязки. В воздухе буквально искрит от напряжения, которое разделило американское общество напополам. Для Трампа ставки особенно высоки. Потеря контроля над Конгрессом превратит последние два года его президентства в постоянную борьбу с законодателями.

И, похоже, в Белом доме уже готовы к любому исходу этих выборов.

Администрация Трампа готовит план, как управлять страной без поддержки Конгресса, если тот окажется под контролем демократов. Они гарантированно будут против и новых пошлин на импорт — торговые войны и так осложнили жизнь американцам. И против ужесточения миграционных правил. Зато захотят вызвать на слушания в Конгресс всех близких соратников президента.

— В последние два года президент Трамп фактически игнорировал Конгресс и пытался сделать как можно больше с помощью своих указов и всей системы исполнительной власти. Я думаю, он продолжит в том же духе и в том случае, если в Конгрессе будет большинство демократов.

«Перехватят» Конгресс демократы — и политический тупик аукнется далеко за пределами США. В том числе стратегия выхода из двух глобальных конфликтов: украинского и ближневосточного. И сможет ли Трамп, наложив вето на любые решения Конгресса, провести через него хоть одно свое? Ответ на этот вопрос американцы дадут в ближайшие часы.

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