Тестостерон решает: почему женщины мерзнут сильнее мужчин

Женщины любят тепло больше мужчин из-за действия половых гормонов

Стремление к теплу у женщин и у самок животных эксперты объяснили действием половых гормонов. Работа французского нейробиолога Бруно Вилара и новозеландского физиолога Питера Макнотона, опубликованная в Journal of Physiology, указывает на тестостерон как на возможную причину разницы в восприятии температуры.

Ученые провели опыты на 30 самцах и 27 самках мышей: каждое животное сажали на две соседние тарелки, температура которых отличалась. Самки останавливались на более теплой поверхности. Их комфортная температура была примерно на четыре градуса выше, чем у самцов, — около 36 против 32 градусов. При этом собственная температура тела и кожи у мышей обоих полов почти не различалась, то есть решение принимали кожные рецепторы.

Когда у самцов подавляли выработку тестостерона, они задерживались на теплой тарелке дольше. Самки же, получавшие этот гормон, переставали выбирать более высокую температуру. Женские гормоны на выбор самцов практически не влияли. По мнению авторов, тестостерон работает не напрямую, а опосредованно — возможно, через регуляцию генов.

Эксперименты проводились на грызунах, но аналогичные белки-рецепторы есть и у человека. Поэтому результаты могут пригодиться для понимания термочувствительности и связанных с ней состояний, включая нейропатическую боль.

И это не единственный сюрприз, который способен преподнести женский организм. Можно сказать, мелочь. Одним из самых неприятных определенно является менопауза. В этот период женщины могут не только чувствовать себя плохо, но и столкнуться с набором веса даже при прежнем рационе. Причина — изменение гормонального фона.

Из-за гормональных колебаний меняется распределение жировой ткани, и увеличивается доля висцерального жира в области живота. Это метаболически активная ткань, которая поддерживает хроническое воспаление и снижает чувствительность к инсулину. Поэтому изменение объемов тела далеко не всегда вопрос силы воли. А зрелым дамам в коррекции пищевого поведения и, соответственно, веса должны помогать врачи.

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