Редкая аномалия из прошлого: скелет младенца-«циклопа» нашли в Перу

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

Ребенка похоронили на дне керамической урны, а сверху была другая девочка.

Скелет младенца с одной глазницей нашли в Перу

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

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В Перу нашли скелет младенца с единственной глазницей

Перуанские ученые нашли скелет младенца, жившего около 1,6 тысячи лет назад. Останки принадлежали девочке с крайне редким врожденным дефектом — единственной глазницей по центру лица. Об этом сообщает издание Live Science.

Анализ ДНК показал, что аномалия вызвана лишней копией 13-й хромосомы — такое состояние называют синдромом Патау. Оно встречается у одного из 100 тысяч новорожденных и обычно не совместимо с жизнью.

Ребенка похоронили на дне керамической урны, а сверху была другая девочка без каких-либо аномалий. Генетики установили, что у детей были разные матери. Погребение относится к периоду Средней Наски.

Исследователи обратили внимание на то, что младенца не хоронили отдельно и не использовали для этого особые предметы. Такое открытие может говорить о том, что в обществе Наски к ребенку с тяжелой болезнью относились без отчуждения.

При этом ученые призывают не судить обо всем обществе по одному захоронению, хотя подчеркивают, что в древних обществах люди с врожденными особенностями занимали особое положение.

Ранее в Израиле произошел интересный случай: школьник из США обнаружил древний амулет. На небольшой артефакт в форме скарабея он наткнулся во время экскурсии по национальному парку. Возраст находки превышает три тысячи лет. Амулет передали в коллекцию национальных сокровищ, а мальчика наградили грамотой.

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