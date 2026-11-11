Лидию Федосееву-Шукшину проводили в последний путь под аплодисменты

В Москве под аплодисменты проводили в последний путь народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину. Церемония прощания с актрисой прошла в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

После отпевания артистку планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с ее вторым супругом — писателем и режиссером Василием Шукшиным, который ушел из жизни в 1974 году.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет. Последние недели жизни она провела в московской городской больнице № 24. Артистку госпитализировали 11 октября из-за проблем со здоровьем. Ее состояние осложнялось несколькими хроническими заболеваниями.

Врачи пытались стабилизировать самочувствие пациентки. К лечению привлекали специалистов НИИ имени Склифосовского, а для облегчения дыхания использовали аппараты искусственной вентиляции легких. По словам дочери Ольги, состояние матери периодически улучшалось, однако затем вновь становилось тяжелым.

Незадолго до смерти актрисе присвоили паллиативный статус. Родственники обсуждали возможные варианты дальнейшего ухода за ней, включая перевод в другую больницу или возвращение домой с необходимым медицинским оборудованием.

Значительная часть творческой биографии Федосеевой-Шукшиной была связана с Василием Шукшиным. Супруги поженились в 1967 году и вместе работали над фильмами «Странные люди», «Печки-лавочки» и «Калина красная».

За свою карьеру Лидия Николаевна снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Среди ее известных работ — «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось…» и «Петербургские тайны».

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