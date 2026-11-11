Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Местом ее последнего упокоения стал участок рядом с могилой второго супруга — писателя и режиссера Василия Шукшина.

Перед похоронами в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке состоялись отпевание и церемония прощания с артисткой.

Последние дни жизни артистки

Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни 6 ноября в возрасте 88 лет. Последние недели она провела в московской городской больнице № 24, куда поступила 11 октября. Состояние актрисы осложнялось несколькими хроническими заболеваниями. Медикам приходилось подключать ее к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К лечению народной артистки привлекали специалистов НИИ имени Склифосовского. Они ознакомились с состоянием пациентки, поддержали выбранную врачами тактику и предложили дополнительные рекомендации.

По словам дочери Ольги, здоровье матери оставалось нестабильным. Временами ее самочувствие улучшалось, она приходила в сознание, однако затем вновь наступало ухудшение.

«Врачи делали все возможное и даже больше в ее ситуации Я очень благодарна всем, маму действительно спасали. Просто есть ситуации и состояния, когда медики бессильны», — поделилась Ольга в беседе с KP.RU.

Впоследствии артистке присвоили паллиативный статус. Родственники обсуждали возможность перевода в больницу в Коммунарке или организации ухода на дому с использованием портативного аппарата ИВЛ. Однако 6 ноября около 21:00 Лидии Николаевны не стало.

Артисты о смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

Смерть актрисы вызвала отклик среди ее коллег. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова вспомнила о непростой судьбе Федосеевой-Шукшиной и трудностях, с которыми ей приходилось сталкиваться в личной жизни.

«Жизнь у нее была нелегкой. И проблем в семье, в личной жизни было немало. Но она как-то очень достойно позволяла себе жить так, как она считает правильным», — отметила Проклова.

Народный артист России Дмитрий Харатьян выразил соболезнования в связи со смертью коллеги, назвав ее уход тяжелой потерей для отечественной культуры.

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская также подчеркнула особое отношение зрителей к Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, публика воспринимала актрису не как далекую знаменитость, а как близкого и родного человека.

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